Yeni Zelanda, Kim Dotcom'u ABD'ye İade Ediyor

Dotcom'un İadesi İçin Resmi Karar

Yeni Zelanda, Megaupload adlı korsan dosya paylaşım sitesinin kurucusu Kim Dotcom'un yargılanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesine karar verdi.

Bakan Goldsmith'ten Açıklama

Yerli basında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanı Paul Goldsmith, Dotcom'un iade edilmesi yönündeki kararı imzaladı. Goldsmith, tüm ayrıntıları titizlikle incelediğini belirterek, Dotcom'un yargı önüne çıkarılması gerektiği sonucuna vardığını ifade etti.

Dotcom'un Tepkisi

Social medya üzerinden bir duyuru yapan Dotcom, alınan kararın Yeni Zelanda'nın "Güney Pasifik'te itaatkar bir ABD kolonisi" olduğunu öne sürdüğünü dile getirdi. İade kararına itiraz edeceğini vurguladı ve Megaupload kullanıcılarının yükleme tercihleri üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını belirtti.

Mahkeme Süreci

Yeni Zelanda mahkemesi, 2023 yılında, Megaupload yöneticilerinden Mathias Ortmann ve Bram van der Kolk'u, "suç grubuna üye olma" ve "dolandırıcılık" suçlarıyla mahkum etti. Ortmann ve van der Kolk, Dotcom'a karşı tanıklık yapmak için, Yeni Zelanda ve ABD savcılarıyla anlaşmaya vardı.

Dotcom'un Geçmişi

Asıl adı Kim Schmitz olan Dotcom, 2012 yılında Yeni Zelanda'da tutuklandı ancak sonrasında kefaletle serbest bırakıldı. O tarihten sonra Mega adlı yeni bir dosya paylaşım platformu kurarak iş hayatına devam etti. Ancak, eski iş ortaklarıyla yaşadığı anlaşmalar nedeniyle büyük bir çıkmaza girdi.

Finansal Kayıplar ve Cezalar

Dotcom, 2012 yılında ABD yetkilileri tarafından kapatılan Megaupload üzerinden, izinsiz şarkı, film ve dizi indirimleriyle 175 milyon dolar kazanç elde etti. Bu sitenin, Hollywood'a ve diğer telif hakkı sahiplerine 500 milyon dolardan fazla zarar verdiği değerlendiriliyor.