Yeni Zelandalı Çift Bisikletle Türkiye'yi Keşfediyor

Yeni Zelandalı Çift Bisikletle Dünya Turu Yapıyor

Bir yıl önce Yeni Zelanda'daki işlerinden istifa eden 63 yaşındaki John Watherston ve 53 yaşındaki eşi Megan Collins, bisikletle dünya turu serüvenine başladı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yola çıkan çift, Japonya'dan hareket ederek, Güney Kore, Çin, Kamboçya, Vietnam, Tayland ve İran gibi ülkeleri gezdikten sonra, yaklaşık iki hafta önce Türkiye'ye ulaştı.

Türkiye'de Gezi Rotası

Şu anda Karadeniz Bölgesi, İstanbul, Yalova ve Safranbolu gibi yerleri ziyaret eden çift, Kastamonu'ya kadar geldi. Türkiye'de 3 ay boyunca kalmayı ve ülkenin büyük bölümünü gezmeyi planlıyorlar.

Megan Collins'ın Türkiye Bağlantıları

Megan Collins, yaklaşık 25 yıl önce Türkiye'de 5 yıl boyunca İngilizce öğretmenliği yaptığını belirtti. Eşiyle birlikte dünya turunu gerçekleştirmeye karar verdiklerini ifade eden Collins, "İkimiz de bisikletle gezebileceğimiz konusunda oldukça heyecanlıyız," dedi.

Türk Misafirperverliği

Türkiye'nin misafirperverliğini çok özel bir deneyim olarak tanımlayan Collins, "Eşim her yerde misafirperverliğe inanamıyor. Gittiğimiz her yerde Türkler bizi durdurup çay ve kahve ikram ediyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’deki misafirperverliğin Japonya ve Çin'deki deneyimlerinden oldukça farklı olduğunu vurguladı.

Gelecek Planları

Türkiye turunun ardından çift, Balkanlar ve Avrupa'nın bir bölümünü keşfetmeyi ve sonraki durağı olarak Afrika'ya geçmeyi planlıyor.

Yeni Zelanda'dan geçen yıl yola çıkan çift, bisikletle dünya turu gerçekleştiriyor. Güney Kore, Çin, Kamboçya, Vietnam, Tayland ve İran'ı dolaştıktan sonra Türkiye'ye ulaşan Yeni Zelandalı çift, yaklaşık 2 haftadır Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nin bir kısmını, İstanbul'u, Yalova'yı ve Safranbolu'yu gezip Kastamonu'ya gelen çift, 3 ay daha burada kalarak Türkiye'nin büyük bölümünü gezmeyi hedefliyor.

Yeni Zelanda'dan geçen yıl yola çıkan çift, bisikletle dünya turu gerçekleştiriyor. Güney Kore, Çin, Kamboçya, Vietnam, Tayland ve İran'ı dolaştıktan sonra Türkiye'ye ulaşan Yeni Zelandalı çift, yaklaşık 2 haftadır Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nin bir kısmını, İstanbul'u, Yalova'yı ve Safranbolu'yu gezip Kastamonu'ya gelen çift, 3 ay daha burada kalarak Türkiye'nin büyük bölümünü gezmeyi hedefliyor.