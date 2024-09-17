Yeniden Refah Partisi, Anayasa Tartışmalarına Olumsuz Yaklaşıyor

Yeniden Refah Partisi Anayasa Tartışmalarını Reddetti

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basına önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, Anayasa'nın bir, iki, üç ve dördüncü maddelerinin tartışılmasına negatif bir bakış açısına sahip olduklarını belirtti.

Ekonomi ve İşsizlik Üzerine Eleştiriler

Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yürüttüğü ekonomi programını eleştirerek işsizlik oranlarının arttığını vurguladı. Üretim odaklı bir ekonomik anlayışa acilen geçilmesi gerektiğini ifade etti.

DEVA Partisi ile İşbirliği Vurgusu

Ayrıca, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Fatih Erbakan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama döneminde partiler arası işbirliğinin önemine değindi. Kılıç, siyasi partilerin ortak işbirliğiyle toplumun refahına katkıda bulunabileceği fikrinde olduğunu belirtti.

Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Güvenlik Endişeleri

Kılıç, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasını da eleştirdi. Bu anlaşmanın bölgedeki istikrarsızlığı artırabileceğine dikkat çeken Kılıç, Türkiye'nin bu konuda alacağı önlemleri desteklediklerini belirtti.

Anayasa Üzerine Son Düşünceleri

Bir gazetecinin, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun anayasa konusundaki yaklaşımına atıfta bulunması üzerine Kılıç, söz konusu maddelerin tartışılmasına karşı olduklarını yineledi. Anayasanın toplumsal bir sözleşme niteliği taşıdığına vurgu yapan Kılıç, "Dördüncü maddenin ortadan kaldırılması, diğer üç maddeyi tartışmaya açmak demektir" dedi. Kılıç, Türkiye'nin mevcut ihtiyacının anayasa tartışmaları değil, istikrar ve huzur olduğunun altını çizdi.