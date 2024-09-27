Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla Gümüşhane'de Partililerle Buluştu

Mehmet Aşıla, Gümüşhane'de Teşkilat Ziyareti Gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, partisinin Gümüşhane il başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında il başkanı Ziya Nas ve partililerle bir araya geldi.

Partinin Gelişimi Üzerine Değerlendirmeler

Aşıla, parti hakkında bilgiler verirken, "Milli görüş olarak geçmişimiz 55 yıl. Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki aylarda 6'ncı yılımızı dolduruyoruz. Yeni bir parti olmamıza rağmen çok büyük bir gelişme gösterdik. En kısa zamanda Türkiye genelinde teşkilatlarımızı kurduk. 81 il ve 922 ilçede etkinliklerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Gümüşhane'nin Önemi ve Teşkilat Çalışmaları

Aşıla, Gümüşhane'nin kendileri için önemli bir il olduğunu belirterek teşkilat çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in Saldırılarına Tepki

Aşıla, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, "İsrail şu anda pervasızca hareket ediyor. Lübnan'ı bombalıyor. Neden Lübnan? Çünkü orada arzımevut sınırları içinde etki alanları var. Suriye, Irak, İran gibi komşularımızı da hedef alıyorlar." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, partisinin Gümüşhane il başkanlığını ziyaret etti.