DOLAR
39,39 -0,05%
EURO
45,54 0,11%
ALTIN
4.292,02 -0,23%
BITCOIN
4.150.084,31 3,13%

Yeniden Refah Partisi'nden D-8 Zirvesi Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, D-8 Teşkilatı'nın acil toplantıya çağrılması gerektiğini belirtip, İsrail'e karşı ortak yaptırımlar talep etti.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 15:42
Yeniden Refah Partisi'nden D-8 Zirvesi Çağrısı

Yeniden Refah Partisi'nden D-8 Zirvesi Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında, D-8 Teşkilatı'nın Türkiye'nin girişimiyle İstanbul'da acilen toplantıya çağrılması gerektiğini vurguladı. Kılıç, bu zirveden İsrail'e karşı ortak yaptırım kararları çıkmasını talep etti.

İran ile Dayanışma ve Türkiye'nin Güvenliği

Kılıç, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından iki ülke arasında patlak veren savaşı endişeyle takip ettiklerini belirtirken, İran halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Kılıç, "İsrail'in, İran'dan sonraki hedefinin Türkiye olacağı" uyarısında bulunarak, Türkiye'nin dikkatli ve uyanık olması gerektiğini vurguladı. Özellikle hariciye koridorları, arşivler ve devlet aklının devrede olması gerektiğini söyledi.

Askeri Üslere Dikkat Çekti

Kılıç, İncirlik ve Kürecik üslerinin tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in zorbalığı ile ilgili olarak, (Donald) Trump’ın zorbalığından güç bulduğunu belirten Kılıç, Binyamin Netanyahu'nun bölgesel savaş için Amerika'yı da sıcak savaşın içine çekmeye çalıştığını dile getirdi. Kılıç, Trump'ın Netanyahu'nun tehditkar üslubunun etkisi altında kaldığını söyledi.

Ekonomik Sorunlar ve Zam Talepleri

Kılıç, Türkiye'deki ekonomik sorunların devam ettiğini belirterek, "Asgari ücretliye ve emekli maaşlarına temmuzda mutlaka ara zam yapılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Muhammed Mursi'yi Andı

Kılıç, vefatının yıl dönümünde eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi de rahmetle andı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel: Emeklilere Seyyanen Zam İçin Meclis'te Mücadele Veriyoruz
2
Antalya'da Çöken Balkonda Trajik Kaza: İşçi Hayatını Kaybetti
3
Çanakkale'deki Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
4
THY, 'Avrupa'nın En İyi Havayolu' Ödülünü Onuncu Kez Kazandı
5
Almanya'da Müslüman Karşıtı Olaylar Alarm Veriyor
6
İZTO ve İletişim Başkanlığı'ndan Dezenformasyonla Mücadele İçin İşbirliği Protokolü
7
Kahramanmaraş'ta Yıkılan Bina İş Makinesine Devrildi: Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!