Yeniden Refah Partisi'nden D-8 Zirvesi Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında, D-8 Teşkilatı'nın Türkiye'nin girişimiyle İstanbul'da acilen toplantıya çağrılması gerektiğini vurguladı. Kılıç, bu zirveden İsrail'e karşı ortak yaptırım kararları çıkmasını talep etti.

İran ile Dayanışma ve Türkiye'nin Güvenliği

Kılıç, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından iki ülke arasında patlak veren savaşı endişeyle takip ettiklerini belirtirken, İran halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Kılıç, "İsrail'in, İran'dan sonraki hedefinin Türkiye olacağı" uyarısında bulunarak, Türkiye'nin dikkatli ve uyanık olması gerektiğini vurguladı. Özellikle hariciye koridorları, arşivler ve devlet aklının devrede olması gerektiğini söyledi.

Askeri Üslere Dikkat Çekti

Kılıç, İncirlik ve Kürecik üslerinin tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in zorbalığı ile ilgili olarak, (Donald) Trump’ın zorbalığından güç bulduğunu belirten Kılıç, Binyamin Netanyahu'nun bölgesel savaş için Amerika'yı da sıcak savaşın içine çekmeye çalıştığını dile getirdi. Kılıç, Trump'ın Netanyahu'nun tehditkar üslubunun etkisi altında kaldığını söyledi.

Ekonomik Sorunlar ve Zam Talepleri

Kılıç, Türkiye'deki ekonomik sorunların devam ettiğini belirterek, "Asgari ücretliye ve emekli maaşlarına temmuzda mutlaka ara zam yapılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Muhammed Mursi'yi Andı

Kılıç, vefatının yıl dönümünde eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi de rahmetle andı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.