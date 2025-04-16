Yeniden Refah Partisi'nden İklim Sözleşmesine Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan Önemli Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında Türkiye'nin iklim politikalarına sert eleştiriler yöneltti. Kılıç, "Dünyayı en çok kirleten üç ülke, Çin, Hindistan ve Amerika'nın bile reddettiği Paris İklim Sözleşmesi, Türkiye tarafından da terk edilmelidir." diyerek, bu anlaşmanın Türkiye'ye getirdiği yükleri sorguladı.

Çiftçilere Destek Çağrısı

Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından; kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Önder'in sağlığına kavuşmasını diledi. Ayrıca, zirai dondan etkilenen çiftçilere yönelik olarak da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kılıç, zarar tespitinin bakanlık tarafından hızlı ve hakkaniyetli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Kılıç, "Yüksek maliyetlerle beli bükülen köylümüz, bu afetin altından tek başına kalkamaz. Üretici toprağına küsmeden devlet elini uzatmalı, çiftçi düştüğü yerden kaldırılmalıdır" dedi.

Gıda Enflasyonu Uyarısı

Kılıç, zirai don olayının gıda enflasyonunu tetikleyeceğini ifade ederek, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin gıda enflasyonunun %37,1 oranında olduğunu aktardı. Avrupa Birliği ülkelerinin yaklaşık 12-13 katı, OECD üyesi ülkelerin ise yaklaşık 8 katı oranında bir gıda enflasyonu ile karşı karşıya kalındığını dile getirdi.

"Hiç kimse bize 'tarımda planlama yapılıyor' demesin. Maliye Bakanı, bu grafik önümüzdeyken bize enflasyonun düştüğü iddiasıyla gelmesin. Hükümet, Tarım Bakanlığı acilen önlemler almalıdır" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

İklim Kanunu Teklifine Tepki

Kılıç, TBMM'de ertelenen İklim Kanunu teklifine ilişkin de görüş bildirdi. Bu kanunun rafa kaldırılmaması gerektiğini belirten Kılıç, "Bu kanun doğrudan çöpe atılmalıdır. Biz, onların kirlettiği dünyayı mı temizleyeceğiz? Bu kölelik, kabul edilemez. Bu sonuca ulaşmamızda katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.