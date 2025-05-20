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Yeniden Refah Partisi'nden İsrail'e Sert Tepki: "Soykırımcı Durdurulmalı"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'e karşı Müslüman devletlerin ortak tepkisini çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 16:15
Yeniden Refah Partisi'nden İsrail'e Sert Tepki: "Soykırımcı Durdurulmalı"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'tan Öneme Dikkat Çeken Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında, İspanya Başbakanı ve hükümetinin İsrail'e karşı sergilediği tutumu övgüyle karşıladı. "Soykırımcı İsrail’e verilen tepki, Müslüman devletlerin müşterek tepkisi haline gelmelidir. Terörist İsrail derhal durdurulmalı, Filistin topraklarından sökülüp atılmalıdır," dedi.

Halkın Bilgi Edinme Hakkına Vurgu

Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeleri halka açık kaynaklardan takip ettiklerini belirterek, terör örgütü PKK'nın sözde fesih bildirisine değindi. Kılıç, "Meclis'te temsil edilen partilere devlet tarafından doğrudan bir bilgilendirme yapılmıyor. Cumhurbaşkanı'nın acilen liderler zirvesini toplaması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Terör Suçlamalarına Dikkat Çekti

Suat Kılıç, terör örgütünün bildirisinde, devletin ve milletin soykırımla suçlandığını, bunun karşısında yetkililerin sessiz kaldığını savunarak, "Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın dediği gibi, 'Soykırım suçlaması, Türkiye’mize yapılmış en alçakça suçlamadır.' Bu tepkisizliğin bedeli, yarınlarda daha ağır olacaktır," dedi.

Gençlerin Mesleki Eğitimi Üzerine Öneriler

Kılıç, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon gencin eğitimde ve istihdamda yer almadığını belirterek, "Diplomalı ya da diplomasız tüm gençler mesleki eğitime alınmalı ve iş sahibi yapılmalıdır," vurgusunu yaptı.

İsrail ve Gazze Saldırıları Üzerine Bakan Kılıç’tan Önemli Tespitler

Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair yaptığı açıklamalarda, "İsrail’in durdurulması, Ukrayna-Rusya savaşını durdurmaktan daha önemli," diyerek, Arap krallarının sahip oldukları ticaret anlaşmalarına Gazze'de işgalin bitmesi şartını koyması gerektiğini ifade etti. Tarihin vicdansız liderleri lanetle anacağını belirten Kılıç, Müslüman devletlerin ortak ses çıkarması gerektiğinin altını çizdi.

Kılıç, "Terörist İsrail derhal durdurulmalı, Filistin topraklarından sökülüp atılmalıdır" diyerek, mesajını sonlandırdı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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