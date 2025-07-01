Yeniden Refah Partisi'nden Leman Dergisine Sert Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç Gündemi Değerlendirdi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirerek gündemdeki konulara değindi. Kılıç, Fransız Charlie Hebdo dergisinin ahlaksızlığa karşı, Anadolu'ya taşınan Leman dergisini kınadı.

İnançlara Saldırılara Tepki

Leman dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürü hakkında konuşan Kılıç, "İnançlara yönelik saldırının mizah olarak lanse edilemeyeceğini" vurguladı. Kılıç, kutsalların aşağılanmasının hiciv olarak değerlendirilmesinin kabul edilemeyecek bir durum olduğunu belirtti. "Peygamberimizi karikatürize etmenin aşağılık saldırganlığı karşısında tepkisiz kalınamaz. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan bu alçakları kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırganlığın hukuk süreçlerini sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

Kılıç, haziran ayında ülke genelinde 1500'ün üzerinde orman yangını yaşandığını hatırlatarak, "Eğer ormanlarımızın yakılmasına yönelik sabotaj girişimleri varsa, en ağır yaptırımlar uygulanmalı. Yangınların arkasında yurt içindeki terör ve ihanet odakları mı vardır? Yoksa ormansız, hayvansız bir dünya hayali kuran küreselcilerin kundaklamaları mı vardır?" şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye Süreci Üzerine Değerlendirme

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" sürecine dair sorusunu yanıtlayan Kılıç, PKK'nın silah bırakma açıklamasına rağmen hâlâ silahların teslim edilmediğini belirterek, "Silahlar eksiksiz bir şekilde teslim edilmedikçe, silah bırakacaklarına inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.