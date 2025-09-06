Yenidoğan Çetesi Davası: 33. Duruşma Başladı — Fırat Sarı ve 57 Sanık Yargılanıyor

Yenidoğan Çetesi Davasında 33. Duruşma Başladı

İstanbul'da, bebek acil vakalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine yol açtıkları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 57 sanığın davasının 33. duruşması başladı.

Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılıyor. Aralarında örgüt elebaşısı olduğu öne sürülen Dr. Fırat Sarı ile tutuklu 6 sanık salonda hazır bulundu; bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Salonda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla sürüyor.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, örgütün sevk ve idaresinin elebaşı olduğu iddia edilen Dr. Fırat Sarı ile birlikte Dr. İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir tarafından yürütüldüğü belirtiliyor.

İddianamede, örgütün asıl amacının devralınan yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaynaklı üst sınırda ödeme almak olduğu vurgulanıyor. Sanıkların hasta bebeklerin durumunu olduğundan ağır gösterdikleri, yatış sürelerini gereğinden uzun tuttukları, bu yolla SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından ilave para alındığı kaydediliyor.

İddianamede ayrıca, bebeklerin uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastaneler yerine şüphelilerin çıkarına uygun görülen hastanelere yatırıldıkları; elde edilen gelirin büyük kısmının sağlık çalışanı olan örgüt üyeleri arasında paylaştırıldığı ifade ediliyor. Esas amacın bebeklerin sağlığını iyileştirmek değil, maddi çıkar sağlamak olduğu iddianamede yer alıyor.

Ceza İstemleri

İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında, 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez ayrı ayrı, ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya varan hapis cezası talep ediliyor.

Gıyasettin Mert Özdemir için ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

Ek Gelişmeler

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş; bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti. Ayrıca soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Davada yer alan sanıklardan İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat'ta intihar etmişti. Öte yandan, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin başka bir iddianame ile ana dosya birleştirilmiş; firari hemşire Serenay Şenkalaycı iki dosyada da şüpheli olarak yer almıştı. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısını tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyasını ayırmış ve davadaki sanık sayısı 57 olarak belirlenmişti.