Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Yarın Devam Edecek

Yenidoğan Çetesi Davası: Duruşma Yarın Devam Edecek

İstanbul'da, yenidoğan çetesi olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı 47 sanığın yargılandığı dava duruşması, savunmaların alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen oturuma, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı da dahil olmak üzere 22'si tutuklu olan 36 sanık ve avukatları katılım sağladı.

Sanık Tuğçe Toptemel'in Açıklamaları

Duruşmanın devamında, tutuklu sanıklardan Tuğçe Toptemel, 6 aylık Michelle Nwandı Opara bebeğin ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vicdanının rahat olduğunu dile getiren Toptemel, hastane ortamında yaşananların kendisini üzse de, gerekli müdahaleleri yerine getirdiğini belirtti.

Toptemel, Hakan Doğukan Taşçı'nın kendisini doktor olarak tanıttığını ve gündüz çalışan doktor Şeyhmus Çelik'in bu durumu bildiğini ifade etti.

Önemli Detaylar ve İddialar

Bebeğin durumunu ilk fark ettiğinde hemen Taşçı'yı aradığını aktaran Toptemel, "Monitör ötmeye başlayınca durumu bildirdim. Benden bebeğin videosunu istedi," dedi. Beyaz önlüklü sanık, olayla ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu, "Vicdanım da rahat. Bebeğe müdahale ettiğim için buradayım ama etmeseydim de burada olacaktım" ifadelerini kullandı.

Duruşma İtirazları ve Devam Eden Süreç

Duruşma esnasında, bazı sanık avukatları Şeyhmus Çelik'in doğrudan Toptemel'e sorular yöneltmesini şikayet etti. Bu durum karşısında avukatların itirazları sonrası Çelik, şaşkınlıklar içerisinde bulundu.

Yaklaşık 9 saat süren duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarın saat 09:30'a ertelendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.