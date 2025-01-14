Yenidoğan Çetesi Davası İkinci Duruşması Devam Ediyor

İstanbul'daki yenidoğan çetesi davasının ikinci duruşmasında sanık avukatlarının beyanları alınmaya devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:46
Yenidoğan Çetesi Davası İkinci Duruşması Devam Ediyor

İstanbul’da Yenidoğan Çetesi Davası Süregeldi

İstanbul'da bebek acil hastalarını yönlendiren yenidoğan çetesi davasının ikinci duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Dava, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine bebekleri sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 26'sı tutuklu toplam 47 sanık hakkında açılmış durumda.

Duruşmanın bugünkü kısmına, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı dahil olmak üzere 26 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Duruşmayı çok sayıda basın mensubu takip ederken, salonda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Sanık Avukatlarının Beyanları Alınıyor

Duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı, dosyayı inceleyemediği gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti başkanı, bu talebin ara kararda değerlendirileceğini belirttikten sonra sanık avukatı, mahkeme düzenini bozduğu gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Şu anda duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Önceki gün, sanık avukatları tarafından duruşma savcısının dosyaya el çektirilmesi talebi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.

Davanın Geçmişi ve Ceza İstemleri

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün yönettiği sevk ve idare faaliyetleri detaylıca ele alınıyor. İddianameye göre, örgütün amacı, işletmelerinde devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakmak ve SGK'dan üst sınırda ödeme alarak maddi kazanç sağlamak.

Suçlamalar arasında, hasta bebeklerin durumlarının olduğundan daha ağır gösterilmesi ve SGK'dan yüksek tarifelerle tahsilat yapılması yer alıyor. Ayrıca, iddianamede bebeklerin sağlık durumlarının iyileştirilmesi yerine maddi kazanç elde edilmesinin esas amaç olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen için, 10 bebeğin ölümünden dolayı çeşitli suçlardan toplam 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Tutuksuz sanıklardan bazıları da benzer suçlarla yargılanma riskini taşıyor.

Yargı Süreci ve Tutuklamalar

Mahkeme heyeti, daha önce yapılan duruşmada tutuksuz yargılanan dört sanığın tutuklanmasına karar verdi. Firari konumdaki bazı sanıkların yakalanması için çalışmalarsa sürüyor. Kapatılan hastanelerde tedavi gören bebeklerle ilgili de tedbirler alınmış durumda.

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