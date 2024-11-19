Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşmalar Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Devam Ediyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlere neden olmak ve haksız kazanç sağlamak iddialarıyla 47 sanığın yargılandığı davada duruşmalar sürüyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmanın ikinci gününde, organize suç örgütü elebaşı doktor Fırat Sarı dahil 22'si tutuklu 42 sanık ve avukatları hazır bulundu. Ayrıca bazı tutuksuz sanıklar, bulundukları şehirlerdeki adliyelerden SES ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmaya izleyici olarak katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, duruşmayı çok sayıda avukat ve basın mensubuyla birlikte takip etti. Savunmasını yapan tutuklu sanık Hasan Basri Gök, hemşire olarak çalıştığı Reyap Hastanesi'nde, hemşiresi olduğu Fırat Sarı'nın şoförlüğünü de yaptığını ifade etti. Bir soru üzerine Gök, bebek sevkleri için 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapılmadığını belirtti ve "Sevkler Fırat Sarı tarafından alınıyordu," yanıtını verdi. Gök, hasta yatışlarının genelde uzun yapıldığını, bunun SGK'dan para almak için uygulandığını vurguladı.

Duruşma sırasında geçen teyp kayıtlarına da atıfta bulunan Gök, "Açıklanan 50 satürasyon bir bebek için çok düşük. Ancak ben bebeği görmedim," dedi. Cumhuriyet savcısının sağlıklı bebeklerin yenidoğana alınmasına yönelik ilaç kullanımı soru sorması üzerine Gök, "yok" cevabını verdi.

Ahmet Davutoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Ahmet Davutoğlu, sanıkların işledikleri insanlık suçu dolayısıyla hayatını kaybeden bebeklerin ailelerine taziyelerini iletti. Bu çetenin geçmişinin 2023 yılıyla sınırlı olmadığını kaydeden Davutoğlu, bu konu hakkında daha önce de araştırmalar yapıldığını ve idari para cezasının kesildiğini belirtti.

Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ise bu olayın hekim camiasında büyük bir infiale yol açtığını vurgulayarak, bu davada yargılanan sağlık mensuplarının meslek yeminlerine aykırı davrandığını ifade etti. Mahkeme duruşması, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, duruşma çıkışında, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, duruşma çıkışında, adliye önünde basın açıklaması yaptı.