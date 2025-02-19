Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma Devam Ediyor

İstanbul’da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine sebep olduğu ve haksız kazanç sağladığı iddia edilen 25’i tutuklu toplam 46 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile birlikte 25 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Duruşmayı çok sayıda basın mensubu takip ediyor. Salonda, polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmada, dünkü tanık beyanlarına karşı sanıkların savunmaları ve talepleri alınmaya devam ediliyor.

Davanın Geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın elebaşı olduğu suç örgütünün, sanık doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir tarafından sevk ve idare edildiği belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmelerini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak olduğu kaydediliyor. Hastaların sağlık durumlarının olduğundan daha ağır gösterildiği ve bu nedenle SGK'dan yüksek ücret tahsil edildiği açıklanıyor.

Ceza İstemleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle kasten öldürmek, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık Gıyasettin Mert Özdemir için ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istemi bulunuyor. Toplamda 44 sanık hakkında benzer suçlardan hapis cezası öngörülüyor.

Öte yandan, davanın soruşturmasını yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i ölümle tehdit eden kişiler de tutuklanmıştı. Davada tutuksuz yargılanan dört sanık da mahkeme kararıyla tutuklandı.

Hastanelerin ruhsatlarının iptali ve soruşturmayı takip eden gelişmeler ise dikkatle izleniyor.