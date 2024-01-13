Yenikapı-Hacıosman hattında intihar girişimi
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda intihar girişimi yaşandı. Bir kişi metroda kendini raylara attı. Metro İstanbul, seferlerin Vezneciler-Hacıosman arasında sürdüğünü açıkladı.
Bir kişi, İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda kendini raylara atarak intihar etmeye çalıştı. Yenikapı-Hacıosman arasında sefer yapan metro hattında intihar girişimi yaşandı.
Sosyal medyada Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Yenikapı istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle istasyon kapatıldı.
Açıklamada, "Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ise teknik arıza nedeniyle metro seferleri yapılamadığı belirtildi. Bu bölgede yolculara ücretsiz İETT otobüsleri tahsis edildi.