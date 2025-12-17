Yenipazar'da Jandarma ve Emniyet'ten Trafik ve Güvenlik Bilinci Çalışması

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, vatandaşlar ile öğrencilere yönelik kapsamlı bir güvenlik ve trafik bilinci çalışması gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Güvenlik Ziyaretleri

Yenipazar’da sürdürülen toplum destekli güvenlik hizmetleri kapsamında jandarma ekipleri, köy ve mahalle ziyaretleri yaparak halkı dolandırıcılık, hırsızlık ve diğer suç türlerine karşı bilgilendirdi. Ev ve araç güvenliği, alınacak tedbirler ile şüpheli kişi ve araçların nasıl ihbar edileceği konuları anlaşılır şekilde aktarıldı.

Yetkililer, çalışmaların temel amacının halkla güçlü iletişim kurmak, suçları oluşmadan önlemek ve daha güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak olduğunu vurguladı.

Okullarda Trafik Eğitimi

Öte yandan 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören anaokulu öğrencilerine, İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından trafik müfredatı kapsamında eğitim verildi. Minik öğrencilere trafikte temel davranışlar, trafik kuralları, trafikte saygı ve uyulması gereken güvenlik kuralları öğretildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Eğitime ilgi gösteren minik öğrencilerimize ve katkı sunan personellerimize teşekkür ederiz" dedi.

