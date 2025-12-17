DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,22 -0,04%
ALTIN
5.967,07 -0,82%
BITCOIN
3.842.469,98 -2,61%

Yenipazar'da Jandarma ve Emniyet'ten Trafik ve Güvenlik Bilinci Çalışması

Yenipazar'da jandarma ve emniyet ekipleri, vatandaşlar ve öğrencilere dolandırıcılık, hırsızlık ve trafik konularında bilgilendirme yaparak güvenlik bilinci oluşturdu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:36
Yenipazar'da Jandarma ve Emniyet'ten Trafik ve Güvenlik Bilinci Çalışması

Yenipazar'da Jandarma ve Emniyet'ten Trafik ve Güvenlik Bilinci Çalışması

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, vatandaşlar ile öğrencilere yönelik kapsamlı bir güvenlik ve trafik bilinci çalışması gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Güvenlik Ziyaretleri

Yenipazar’da sürdürülen toplum destekli güvenlik hizmetleri kapsamında jandarma ekipleri, köy ve mahalle ziyaretleri yaparak halkı dolandırıcılık, hırsızlık ve diğer suç türlerine karşı bilgilendirdi. Ev ve araç güvenliği, alınacak tedbirler ile şüpheli kişi ve araçların nasıl ihbar edileceği konuları anlaşılır şekilde aktarıldı.

Yetkililer, çalışmaların temel amacının halkla güçlü iletişim kurmak, suçları oluşmadan önlemek ve daha güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak olduğunu vurguladı.

Okullarda Trafik Eğitimi

Öte yandan 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören anaokulu öğrencilerine, İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından trafik müfredatı kapsamında eğitim verildi. Minik öğrencilere trafikte temel davranışlar, trafik kuralları, trafikte saygı ve uyulması gereken güvenlik kuralları öğretildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Eğitime ilgi gösteren minik öğrencilerimize ve katkı sunan personellerimize teşekkür ederiz" dedi.

JANDARMA VE EMNİYETTEN YENİPAZAR'DA GÜVENLİK VE TRAFİK BİLİNCİ ÇALIŞMASI

JANDARMA VE EMNİYETTEN YENİPAZAR'DA GÜVENLİK VE TRAFİK BİLİNCİ ÇALIŞMASI

JANDARMA VE EMNİYETTEN YENİPAZAR'DA GÜVENLİK VE TRAFİK BİLİNCİ ÇALIŞMASI

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı
3
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı
4
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
5
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
6
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı
7
Kayseri KAYMEK ile Türkçeyi Dünyaya Taşıyor

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor