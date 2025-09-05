DOLAR
Yerapetritis: Mali Sürdürülebilirlik GSI Projesinin Önkoşuludur

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:48
Bakan, GKRY raporları ve EPPO soruşturmasına ilişkin değerlendirmesini paylaştı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında planlanan deniz altı elektrik bağlantısı Great Sea Interconnector (GSI) için mali sürdürülebilirliğin projenin yürütülmesi açısından önkoşul olduğunu vurguladı.

Yerapetritis, in.gr haber sitesine verdiği röportajda, GKRY'den gelen "GSI projesinin mali açıdan sürdürülebilir olmadığına" dair açıklamaları değerlendirdi. Bakan, hükümet olarak Başbakan Kiryakos Miçotakis ve kabine üyelerinin projeye defalarca destek verdiklerini, projenin öneminin büyük olduğunu söyledi.

Yerapetritis, "Tabii ki Kıbrıs tarafı da bu projeyi hiçbir şüphe olmaksızın desteklemeli. Zira öncelikle Kıbrıs'ı ilgilendiriyor. Bu proje, enerji izolasyonunu ortadan kaldıracağı için Kıbrıs'ın faydasına. Bu desteğin açıklanması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan, mali sürdürülebilirlik konusunun gündeme getirilmesinin özellikle raporlara dayanıyorsa bir sorun olduğunu belirterek, "Mali sürdürülebilirlik GSI projesinin önkoşuludur. Bu nedenle bu meseleyle ilgili konuların netleştirilmesi iyi olur." dedi.

Yerapetritis, GKRY tarafından işaret edilen ve projenin sürdürülebilir olmadığına dair raporlar hakkında da "Bahsedilen raporlar tabii ki önkoşuldur ve büyük bir öneme sahiptir. Bugün önemli olan projenin geleceği için net bir duruş sahibi olmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Bakan, AB Kamu Savcılığı Ofisinin (EPPO) GSI hakkında başlattığı soruşturmaya dikkat çekti ve Yunanistan hükümetinin bu konuda bilgi sahibi olmaması nedeniyle habere şaşırdıklarını ifade etti.

GKRY Maliye Bakanı Makis Kerafnos, bu hafta Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, bağımsız iki kurumun projenin sürdürülebilir olmadığı sonucuna vardığını söylemişti: "İki rapor da mevcut şartlarda bu projenin sürdürülebilir olmadığı sonucuna varıyor."

Bu açıklamaya yanıt veren Yunanistan Başbakan Yardımcısı Kostis Hacidakis ise Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ın ne yapmak istediğini netleştirmesi gerekmektedir." dedi.

Gelişen bu tartışma, projenin teknik ve stratejik önemine rağmen mali ve hukuki boyutlarının netlik kazanmasının önemini ortaya koyuyor.

