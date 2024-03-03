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Yerel seçimlerde kimler yarışacak? Aday listeleri belli oldu!

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde siyasi partilerin ve bağımsız adayların kesin listeleri il ve ilçe seçim kurulları tarafından duyuruldu. Birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımı da bugünden itibaren başladı.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 11:22
Yerel seçimlerde kimler yarışacak? Aday listeleri belli oldu!

YEREL SEÇİMLERDE ADAY LİSTELERİ BELLİ OLDU

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği seçim takvimine göre, seçime katılmaya hak kazanan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 20 Şubat’ta aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına sundu.

İl ve ilçe seçim kurulları, aday listelerini gözden geçirerek eksiklikleri tespit etti. Siyasi partiler, eksiklikleri gidererek geçici aday listelerini ilan etti.

Geçici aday listeleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, siyasi partiler, aday listelerindeki boşlukları doldurarak ilgili seçim kurullarına dün iletti.

Siyasi parti ve bağımsız adayların kesin listeleri, bugün il ve ilçe seçim kurulları tarafından açıklandı. Listeler, il ve ilçe seçim kurulu binalarına asılarak duyuruldu.

Adayların ilan edilmesinin ardından, adaylıktan çekilme, seçim sonuna kadar göz önünde bulundurulmayacak, ancak, bu adaylar seçilirse, çekilmeleri geçerli sayılacak ve yerlerine sıradaki adaylar seçilmiş kabul edilecek, vefat halinde de aynı uygulama yapılacak.

Listelerin açıklanmasının ardından il seçim kurulları tarafından birleşik oy pusulalarının basımına başlandı. Basım işleri bittikçe pusulalar bir plan çerçevesinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına ulaştırılacak.

Yerel seçimlerde aday listeleri nereden görülebilir? 

Yerel seçimlerde aday listeleri, il ve ilçe seçim kurulu binalarına asıldığı gibi, YSK’nın resmi internet sitesinden de görülebilir.

Yerel seçimlerde adaylıktan çekilme nasıl olacak? 

Yerel seçimlerde adaylıktan çekilme, seçim sonuna kadar dikkate alınmayacak, ancak, bu adaylar seçilirse, çekilmeleri geçerli sayılacak ve yerlerine sıradaki adaylar seçilmiş kabul edilecek, vefat halinde de aynı uygulama yapılacak.

Yerel seçimlerde birleşik oy pusulası nedir? 

Yerel seçimlerde birleşik oy pusulası, seçmenin aynı anda belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyesi ve muhtar adaylarına oy verebilmesini sağlayan oy pusulasıdır. Birleşik oy pusulası, seçmenin tercihine göre siyasi parti veya bağımsız adayın logosunun veya adının bulunduğu yere mühür basmasıyla kullanılır.

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Yerel seçimlerde kimler yarışacak? Aday listeleri belli oldu!

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