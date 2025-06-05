Yerli Sinema 'Bilge 3071': Yapay Zeka ve Milli Teknolojilerin Buluşması

Yapay zeka ile üretilen 'Bilge 3071' filmi, Türk tarihindeki önemli karakterleri ve milli teknolojileri harmanlayarak sinema dünyasında çarpıcı bir etki yaratmayı hedefliyor. Fragmanı yayınlanan filmde, yapay zeka destekli görsel dünyanın yanı sıra Türk tarihinin simge isimleri de yer alıyor.

Teknolojik Yeniliklerle Dolu Bir Anlatı

Filmin yapım süreci tamamen yapay zeka sistemleriyle gerçekleştirilmiş olup, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini kültürel anlatılar ile buluşturuyor. 'Bilge 3071', yalnızca bir film olmanın ötesine geçerek dizi projeleri, çizgi filmler ve video oyunları ile genişleyecek bir anlatı evreninin ilk halkası olarak tasarlandı.

Yapay Zeka ve Tarihsel Karakterler

Film, insanlığın kötü niyetli bir yapay zekayla karşı karşıya geldiği günümüzde, 'Bilge' isimli iyi niyetli yapay zekanın global mücadeleye öncülük etmesini konu alıyor. Bu eser, Tomris Hatun, Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk gibi Türk tarihinin önemli şahsiyetlerini yapay zeka ile canlandırarak, kültürel bir derinlik sağlıyor.

Milli Teknolojiler Vurgusu

Filmde, Türkiye'nin milli savunma sanayisine ait balistik füzeler, İHA/SİHA'lar ve Çelik Kubbe gibi teknolojiler de öne çıkıyor. Bu unsurlar, bir bilim kurgu hikayesi aracılığıyla ülkenin teknolojik ilerlemesini gözler önüne seriyor.

Gala ve Vizyon Tarihleri

'Bilge 3071' filminin galası, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelen 26 Ağustos 2025 tarihinde Ahlat'ta gerçekleştirilecek. Filmin vizyon tarihi ise 29 Ağustos 2025 olarak belirlenmiş durumda. 90 dakikalık film, yapay zeka teknolojilerinin kültür ve sanatta nasıl kullanılabileceğine dair etkileyici bir örnek sunuyor.

Yönetmenin Vizyonu: Geleceği Yazmak

Filmin yönetmenlerinden Yasin Korkmaz, Bilge 3071 ile ilgili yaptığı açıklamalarda, projenin 20 yıllık bir hayal olduğu bilgisini aktardı. Korkmaz, filmdeki karakterlerin kültürel derinliği ön planda tutarak, Türk insanının özünü ve hikayesini anlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeni Bir Sinema Evreni Oluşuyor

Yapımcı Bilge Film, yapay zeka konusunda öncü bir rol üstlenerek sinema ve medya sektöründe yeni istihdam alanları yaratmak için çalışmalara devam ediyor. Bu projeyle birlikte Türk hikayeciliği, milli değerlerin ön planda tutulduğu bir kurgusal evrenle zenginleştirildi.

Yapay zeka ile üretilen yerli sinema filminin yeni fragmanında Türk tarihindeki önemli karakterlere ve milli teknolojilerden örneklere yer verildi. Yapım süreci, içeriği ve teknolojik altyapısıyla "sinema tarihinde yeni bir sayfa açma" iddiasındaki çalışma; oyuncu kadrosu, senaryosu, görsel dünyası ve post-prodüksiyon süreciyle tamamen yapay zeka sistemleriyle üretildi.

Yapay zeka ile üretilen yerli sinema filminin yeni fragmanında Türk tarihindeki önemli karakterlere ve milli teknolojilerden örneklere yer verildi. Yapım süreci, içeriği ve teknolojik altyapısıyla "sinema tarihinde yeni bir sayfa açma" iddiasındaki çalışma; oyuncu kadrosu, senaryosu, görsel dünyası ve post-prodüksiyon süreciyle tamamen yapay zeka sistemleriyle üretildi.