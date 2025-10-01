Yerli Uçan Araba AirCar Ön Siparişe Açıldı — 2027'de 100 Adet Teslimat

AirCar'ın ön siparişleri başladı. 2 kişilik, %100 elektrikli uçan arabadan 2027'de 100 adet teslim edilecek; fiyat 99 bin dolar, rezervasyon 250 dolar ön ödemeyle.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:24
AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ tarafından geliştirilen iki kişilik yerli uçan araba AirCar için ön sipariş süreci resmen başladı. Şirketin internet sitesi üzerinden açılan ön siparişlerle, 2027'de teslim edilecek 100 adetlik bölüm ayrıldı.

Öne çıkan özellikler

2 yolcu kapasitesine sahip AirCar, yüzde %100 elektrikli tasarıma sahip.

80 kilometre menzil ve 130 kilometre/saat maksimum uçuş hızı sunuyor.

AirCar, 15 dakikada hızlı şarj olabiliyor ve 250 kilogram taşıma kapasitesine sahip.

Sunulan temel pakette arıza durumunda otomatik açılan balistik paraşüt, kaza önleme sistemi ve 400V şarj cihazı yer alıyor.

Ön sipariş, fiyat ve teslimat

AirCar'ın ön siparişe açılan kısmı için rezervasyonlar 250 dolar ön ödeme ile alınıyor. Uçan arabanın yaklaşık fiyatı, vergiler ve varış yeri ücretleri hariç 99 bin dolar olarak açıklandı.

Ön siparişe açılan 100 adet aracın teslimatı 2027 yılında gerçekleştirilecek. Araç için 2 yıl veya 500 uçuş saati (hangisi önce gerçekleşirse) garanti sunuluyor.

Geliştirme süreci ve hedefler

Bilişim Vadisi'nde 2020'den bu yana AR-GE çalışmaları yürüten AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ, geliştirdiği araçla mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, bu sınıfta insanlı uçuş gerçekleştiren az sayıdaki firmadan biri konumunda bulunuyor.

Sertifikasyon ve kullanım

AirCar, hafif spor uçağı (LSA) kategorisinde sertifikalandırılacak. Kullanıcıların aracı kullanabilmesi için LSA pilot lisansı alması gerekecek; ilk 1000 sipariş için şirket ücretsiz LSA lisans eğitimi sağlayacak.

Ayrıca araç 10 bin feet yüksekliğe kadar çıkabilecek şekilde tasarlandı.

Şirketten açıklama

AirCar Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar, sosyal medya paylaşımında AirCar'ı ön satışa açtıklarını ve ilk rezervasyonun yapıldığını belirtti. Altunbozar, binlerce kilometrelik bir yolculuğun bile tek bir adımla başladığını aktararak, "Şimdi büyük hedef 2027 yılına teslimleri gerçekleştirmek." ifadesini kullandı.

