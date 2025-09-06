DOLAR
Yerlikaya: Malatya'da 300 Bininci Deprem Konutu Teslimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki törende 300 bini aşan deprem konutlarının teslimini 'milletin yeniden dirilişi' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:52
Yerlikaya: Malatya'da 300 Bininci Deprem Konutu Teslimi

Yerlikaya: Malatya'da 300 Bininci Deprem Konutu Teslimi

Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam töreninde konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da düzenlenen 'Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam' 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Yerlikaya, törende asrın felaketinin ardından yapılan konut sayısının 300 bini geçtiğini söyleyerek bunun muhteşem bir başarı olduğunu vurguladı. Konuşmasında bu başarının mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

'Bugün burada yükselen sadece binalar değil, milletimizin yeniden dirilişidir. İnşa edilen her konut sadece bir yapı değil, devletimizin milletine sahip çıkışının, vefanın, sevdasının sembolüdür.' dedi.

Yerlikaya, Malatya Büyükşehir Belediyesi binasının arkasındaki alanda konuşmasında, geçmişte bazı kesimlerin projeye ilişkin kuşkularını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini aktardı: 'yıkılan konutların daha iyisini, daha güzelini, daha güvenlisini yapıp vereceğiz.' Yerlikaya, bu sözün ardından yola çıktıklarını ve sadece 'yaptık' demeyip 'yaptık, teslim ettik ve daha fazlasını yapacağız' anlayışıyla ilerlediklerini ifade etti.

Konuşmasında ayrıca, 'Bu dava bir koltuk davası değil, bu dava milletimizin davasıdır. Bu dava Türkiye'nin davasıdır ve bu dava geleceğimizin davasıdır' sözlerine yer verdi ve bu davayı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki milletin, özellikle Malatyalıların sırtladığını söyledi.

Yerlikaya, depremde yıkılan ve yeniden yapılan Valilik binasının hayırlı olmasını dileyerek, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Böyle bir acının bir daha yaşanmamasını temenni etti.

'Biz 24 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da daima milletimizin yanındayız. Onun hizmetinde, onun emrindeyiz. İnşallah teslim edilen her bir konut yeni başlangıçlara, yeni umutlara vesile olacaktır. Yeni yuvalarınız huzur, sağlık ve bereket getirsin.' diye konuştu.

