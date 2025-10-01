Yerlikaya: Radar Denetimlerini Uygulamayla Haritalayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, radar noktalarını gösteren bir uygulama üzerinde çalışıldığını, uyarı levhaları olduğunu ve tuzak kurulmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 22:00
Yerlikaya: Radar Denetimlerini Uygulamayla Haritalayacağız

Yerlikaya: Radar Denetimlerini Uygulamayla Haritalayacağız

İçişleri Bakanı basın mensuplarına konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin soru üzerine Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanlığı genelgesi, bunun da ne zaman tamamlanacağını ve bununla ilgili ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Bizim niyetimiz şu, yeni 36 maddelik kanun tasarısı inşallah gazi Meclis'te yasa haline getirilirse, ondan önce hazırlıkların tamamının bitirilmesine yönelik."

Elektronik Denetleme Sistemi haritalarının yayımlanmasına yönelik soruya Yerlikaya, "bu konuda yeni çalışmaların olduğu" yanıtını verdi. Yeni bir program hazırladıklarını ve test aşamasında olduğunu söyledi.

Yerlikaya, radar denetimlerinin paylaşımına ilişkin detayları ise şöyle aktardı: "Biz vatandaşlarımıza radar denetimlerinin olduğu yerleri, güzergaha girdiği zaman orada kaç tane, nerede radar olduğunu gösteren şeyler yapacağız. Şu anda da uyarı levhaları var. Biz vatandaşlarımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz."

Uygulamanın amacını vurgulayan Yerlikaya, "En fazla hız kural ihlalinin olduğu, ölümlü ve yaralanmalı kazaların olduğu yerlerde radar denetimi yaptığımızı önceden söylüyoruz. Şimdi bunu ileriye götürüyoruz aplikasyonla veriyor olacağız. Amacımız ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının olmasını engellemek."

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Enez’de Silahlı Kavga: 2 Kişi Öldü
2
Sivas Şarkışla'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Duran: Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı Kabul Edilemez
5
İsrail Donanması Küresel Sumud Filosu Gemilerini Yasa Dışı Ele Geçirdi
6
Küresel Sumud Filosu: İsrail'in Alma, Sirius ve Adara Gemilerine Yasa Dışı Müdahale

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin