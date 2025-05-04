Yeryüzü Doktorları, Somali'de Sağlık Hizmetleri Sunacak

Yeryüzü Doktorları Somali’de Gönüllü Sağlık Hizmeti Verecek

Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü sağlık ekibiyle Somali'de kulak, burun ve boğaz alanında muayene ve ameliyatlar gerçekleştirecek.

Gönüllü Ekip Hedefleri

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerde faaliyetlerini yürüten Yeryüzü Doktorları'nın gönüllü sağlık çalışanları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Somali'ye gitti.

Sağlık Ekibi Harekete Geçti

Kulak burun boğaz cerrahı 2 doktor öğretim üyesi, anestezi uzmanı ve teknikeri, 2 ameliyathane hemşiresi, 2 proje koordinatörü ile ülkeye giden ekip, 13 Mayıs’a kadar Hargeisa şehrinde hizmet verecek.

Zorlu Vakalara Müdahale

Kentte tespit edilen 35 zorlu vakanın ameliyatını yapacak olan sağlık ekibinin kullanacağı tıbbi malzeme de Türkiye'den tedarik edildi.

Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerde faaliyetlerini yürüten Yeryüzü Doktorlarının gönüllü sağlık çalışanları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Somali'ye gitti. Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü sağlık ekibiyle Somali'de, kulak, burun ve boğaz alanında muayene ve ameliyatlar gerçekleştirecek.