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Yeryüzü Doktorları, Tanzanya'da Gönüllü Sağlık Hizmeti Başlatıyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, Tanzanya’da gönüllü sağlık hizmetleri sunmak üzere harekete geçti.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 16:42
Yeryüzü Doktorları, Tanzanya'da Gönüllü Sağlık Hizmeti Başlatıyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü sağlık ekibiyle Tanzanya'ya ulaştı. Dernek, kadın hastalıkları ve doğum ile göz hastalıkları alanlarında muayene ve ameliyatlar gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu bu bölgede Yeryüzü Doktorları, gönüllü sağlık çalışanlarıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde çalışmalarına hız verdi.

Proje ekibinde yer alan uzman doktorlar, hemşireler ve anestezi uzmanları, İstanbul Havalimanı'ndan Tanzanya'ya doğru yola çıktılar. Kafiye, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, göz hemşiresi, ameliyathane hemşiresi, anestezi uzmanı ve teknikerden oluşmaktadır.

Dodoma başkentindeki Benjamin Mkapa Hastanesi'nde 10 Temmuz'a kadar sağlık hizmeti sunacak olan ekip, ülkede tespit edilen 70 zorlu vaka için tedavi sürecine katkıda bulunacak.

Ekip, hastanede eş zamanlı olarak iki branşta hizmet verirken, ayrıca bölgenin en ihtiyaç sahibi yeri olan Kongwa’da kalıcı bir sağlık merkezi açılması çalışmalarını da yürütecek.

Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü sağlık ekibiyle gittiği Tanzanya'da, kadın hastalıkları ve...

Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü sağlık ekibiyle gittiği Tanzanya'da, kadın hastalıkları ve doğum ile göz hastalıkları alanlarında muayene ve ameliyatlar gerçekleştirecek.

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