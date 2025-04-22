Yeşilay, 23 Nisan'da Çocuklar İçin Şenlik Düzenledi

Yeşilay'dan Unutulmaz Bir 23 Nisan Şenliği

Yeşilay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel, İstanbul'daki Sepetçiler Kasrı'nda büyük bir çocuk şenliği düzenledi. Bu etkinlik, bağımsız nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda 105. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Farklı Etkinliklerle Dolu Bir Gün

Şenliğe katılan İstanbul’da bulunan okullardan davet edilen çocuklar; sokak oyunları, eğitici atölyeler, yaratıcı drama, şarkılı masal ve sanat aktiviteleri gibi birçok farklı alanda yeteneklerini sergiledi. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, etkinlikte 50'yi aşkın gönüllü ile 300'ün üzerinde çocuğun ağırlanacağını belirtti.

Sağlıklı Yaşam Bilgisi

Dinç, çocukların merkezdeki istasyonlarda çok çeşitli deneyimler yaşayacaklarını ifade ederek, "Çocuklarımız geldiği andan itibaren burada istasyon istasyon gezip sağlıklı yaşamla bağımlılıklardan uzak durma konusunda bilgi ve beceri kazanacakları bir süreci tamamlayacaklar. Bu, bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Ulusal Egemenlik Mesajı

23 Nisan’ın anısına vurgu yapan Dinç, egemenliğin sadece toprağın değil, insanın bedeninin, ruhunun ve zihninin de egemenliği olduğunu vurguladı. "Bağımsızlık anlamında çocuklara bu vesileyle ulusal egemenlik bayramının verdiği mesajı iletebilmek için bu şenliği yapmış olduk" dedi.

120 Şubede Etkinlikler Devam Edecek

Dinç, Türkiye genelinde hafta boyunca 120 şubede 300'ün üzerinde çocuk şenliği faaliyetinin yapılacağını aktardı. Ayrıca, bağımlılık konusunda çocukların en büyük risk faktörü olduğunu belirterek, bu alanda yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti.

Çocuklar Şenlikte Eğlendi

Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Ela Özbay, "Takı tasarımı yapmayı çok seviyorum, bu yüzden takı tasarım atölyesini seçtim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ün bize armağanı, çok mutluyum" dedi. 11 yaşındaki Şükrü Selim Avanaj da taş boyamanın ilgisini çektiğini belirterek, "Bayram çok güzel geçiyor, yarın gösteriye çıkacağım, çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Özel Misafirler ve Koltuk Devri Geleneği

Şenliğe; TRT'nin "Kod Adı Kırlangıç" dizisinin oyuncuları da katıldı. Etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özgü koltuk devri geleneği gerçekleştirildi. Yeşilay Genel Başkanı Dinç, koltuğunu Elif Kurtaran’a devrederek, düzenlenen şenlik dolayısıyla tüm çocuklar adına kuruma teşekkür etti.

Yeşilay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla Sepetçiler Kasrı'nda Yeşilay Çocuk Şenliği düzenledi. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yeşilay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla Sepetçiler Kasrı'nda Yeşilay Çocuk Şenliği düzenledi. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, AA muhabirine açıklama yaptı.