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Yeşilay Bisiklet Turu, Altı Şehirde Sağlık İçin Pedal Çevirdi

Yeşilay, 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' temasıyla Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Çorum'da bisiklet turu düzenledi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 15:40
Yeşilay Bisiklet Turu, Altı Şehirde Sağlık İçin Pedal Çevirdi

Yeşilay Bisiklet Turu, Altı Şehrin Sokaklarını Renklendirdi

Yeşilay, 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Çorum'da bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinlik, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla düzenlendi.

Etkinliklerin Detayları

Etkinlikler, her şehirde bisiklet tutkunlarının bir araya gelmesiyle başlayarak pedal çevirmeye dönüşmüştür. Atakum sahili’nde toplanan katılımcılar, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında bilgilendirildikten sonra pedal çevirmeye başladı. Tur, başlangıç noktasında sona ererken, sağlıklı besin ikramlarıyla kutlandı.

Sinop’ta Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirildi

Sinop’taki etkinlikte, Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan katılımcılar, sağlık ve bağımlılıkla mücadele konularında farkındalık yaratmak için pedal çevirdi. Katılımcılar, şehir merkezinde belirlenen güzergahı tamamladıktan sonra çeşitli hediyelerin dağıtıldığı bir çekilişle etkinlik sona erdi.

Kastamonu'dan Bağımlılıklara Dikkat

Kastamonu'daki bisiklet turu ise Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirildi. Katılımcıların her yaştan olduğu bu etkinlikte, Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, bağımlılıkla mücadeledeki 105 yıllık geçmişlerine vurgu yaptı.

Amasya'da Gençler İçin Farkındalık

Amasya'da etkinliğe katılanlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanarak pedal çevirdi. Şube Başkanı Selim Türkmen, gençleri bağımlılıklardan uzak tutma hedeflerini dile getirdi.

Tokat ve Çorum’da Yoğun İlgi

Tokat’ta, İl Jandarma Komutanlığı önünden başlayan bisiklet turu, TOKİ konutlarına kadar devam etti. Çorum’da ise, yüzlerce bisikletli Gazi, İnönü ve Akşemseddin Caddeleri’nde pedal çevirdi. Çorum Valisi Ali Çalgan, Yeşilay’ın sağlık konusundaki önemli rolleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Hediyelerle Kutlandı

Etkinliklerin sonunda, katılımcılara bisiklet, kask ve diğer hediyelerin dağıtımı gerçekleştirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin işbirlikleriyle düzenlenen bu etkinlikler, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Tokat'ta bisiklet turu...

Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Tokat'ta bisiklet turu düzenlendi.

Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Tokat'ta bisiklet turu...

Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Tokat'ta bisiklet turu düzenlendi.

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