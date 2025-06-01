Yeşilay'dan Van ve Hakkari'de Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu

Van ve Hakkari'de 12. Yeşilay Bisiklet Turu Gerçekleştirildi

Yeşilay, 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla Van ve Hakkari'de geleneksel bisiklet turunu düzenledi. Etkinlik, katılımcılara sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Van Etkinliği Detayları

Van'da düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelerek Van Gölü Gençlik Merkezi’ne kadar pedal çevirdi. Etkinlik sonrası tüm katılımcılara hediyeler verildi ve Türk Kızılay Şube Başkanlığı tarafından çay ikramında bulunuldu.

Yeşilay Van Şube Başkanı Zafer Şahin, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. "Yeşilay olarak başlattığımız bağımsızlık seferberliği kapsamında insanların ancak sporla özgürleşebileceğinin altını çizmek istiyorum" diyen Şahin, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Umut Akkuşci ve gönüllülere teşekkür etti. Şahin, bisiklet turlarının yıl boyunca süreceğinin müjdesini verdi.

Hakkari'deki Etkinlik

Hakkari'de gerçekleştirilen bisiklet turuna, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanarak başlayan katılımcılar, çevre yolundan Bulvar Caddesi’ne kadar pedal çevirdi. Hakkari Yeşilay Şube Başkanı Şemsettin Uçar, etkinliğin gençleri bağımlılıktan uzak tutmayı ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamayı amaçladığını söyledi.

Hakkari Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, sporun birey üzerindeki olumlu etkisini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, etkinlikte Yeşilay gönüllüleri, bağımlılıkla mücadeleye dair bilgilendirici broşürler dağıttı.

Van ve Hakkari'de Yeşilay tarafından "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. Van'da Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelenler, Van Gölü Gençlik Merkezi'ne kadar bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.