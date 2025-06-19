Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Gençlerimizin Bağımsızlığı Hepimizin Vazifesi

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Erzurum'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Erzurum Şubesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada, "Dünyanın zor dönemden geçtiği bu dönemde milletimizin bağımsızlığının, gençlerimizin hiçbir bağımlılığa bulaşmamasının hepimizin en birinci vazifesi olduğuna inanıyoruz," diyerek milletin bağımsızlığına ve gençlerin bağımsızlıklarına dikkat çekti.

Bağımlılıkla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar

Dinç, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelesinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtirken, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin 105 yıldır insanlık için bağımlılık karşıtı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Dinç, bağımlılık endüstrisinin gençleri hedef alarak, onların bağımlı hale gelmeleri için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Eğlence ve Bağımlılık Yan Yana Gelemez

Bağımlılık endüstrisinin gençler üzerindeki etkisine değinen Dinç, "Eğlence ile bağımlılığı yan yana getirmeye çalışıyorlar. Biz asla bunu kabul etmiyoruz. Eğlence, mutluluk ve bağımsızlıkla mümkündür. Farkındalık çalışmalarımızla bu mücadelenin devam edeceğini vurguluyoruz," dedi.

Bağımsızlığın Toplumsal Refah Üzerindeki Etkisi

Toplumsal bağımsızlığın önemine dikkat çeken Dinç, "Nesil bağımsız olmazsa, kendi kendimize zorluk üretir hale geliriz. Bağımsızlığın toplumsal refahımız için kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz," şeklinde konuştu.

YEDAM ile Destek Hizmetleri

Dinç’in sözleri sonrası Yeşilay Destek Merkezi (YEDAM) hakkında bilgi verildi. Dinç, YEDAM’ın 81 binin üzerinde kişiye destek sağladığını ve 500 bine yakın psikoterapi seansı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bağımlılıkla Mücadele İçin Ücretsiz Destek

Dinç, "Bağımlılık yaşayan bireyler, 115'i arayarak YEDAM'dan ücretsiz randevu alabilir. Merkezlerimiz gizlilik ilkesiyle çalışıyor," dedi. Erzurum'da 2019 yılında hizmete giren YEDAM hakkında bilgi veren Dinç, şu ana kadar 836 kişinin başvurduğunu belirtti.

Bağımlılık Konusunda Bilinçlendirme

Dinç, bağımlılıkla ilgili “Hemen merkezime gelsinler. Tamamen ücretsiz ve gizlilik esaslı. Bu harikulade sistemden hizmet alabilirler,” diyerek bireyleri yardım almaya davet etti.

Yeşilay Bölge Koordinatörü Mevlüt Doğan ve Şube Başkanı Emirhan Tanay ise, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, derneğin Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti. Dinç, ziyarette açıklamada bulundu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, derneğin Erzurum Şubesi'ni ziyaret etti. Dinç, ziyarette açıklamada bulundu.