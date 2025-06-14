Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kastamonu'da Bağımlılıkla Mücadeleye Dikkat Çekti

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kastamonu'da yaptığı konuşmada, sigara, kumar, alkol, uyuşturucu ve internet ilişkili bağımlılıkların yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, insanların bu yola hiç girmemesi gerektiğini vurguladı. Dinç, “Bu noktada her türlü destek anlamında insanımızın emrindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Şubesi'ni Ziyaret

Dün yapmış olduğu ziyarette Dinç, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelesinin yoğun olduğunu ve çocuklar ile gençlerin bağımsızlıkları için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. “Ücretsiz gizlilik esasına göre mücadele veriyoruz,” diyen Dinç, bağımlılığın bir insanın başına gelebilecek en kötü şey olduğunu ifade etti.

Bilim Temelli Çalışmalar

Dinç, Yeşilay olarak bilimsel temelli çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, “Klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarımız bağımlılıkla mücadelede önemli programlar yürütüyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye genelinde 123 şube ve 181 Genç Yeşilay ekibinin önleme çalışmaları yaptığını aktardı.

Bağımlılık Endüstrisi ve Akademik Yaklaşımlar

Bağımlılık endüstrisinin özellikle online kumar ile her eve girdiğini söyleyen Dinç, bu durumun kayıplara yol açmaması için toplumun yanlarında olması gerektiğini vurguladı. “Kumar bağımlılığı ile ilgili büyük sıkıntılar var.” diyen Dinç, Batı Karadeniz’in sigara bağımlılığı açısından risk altında olduğunu belirtti.

Kastamonu'da Yeni Ekibin Göreve Başlaması

Dinç, Kastamonu'daki yeni ekibin göreve başladığını ve bu ekiple birlikte bağımlılıktan kurtulmanın yakın olduğunu düşündüğünü vurguladı. Ayrıca, bölge halkını Yeşilay'ın çalışmalarına destek vermeye çağırdı.

Sürekli Mücadele

Dinç, “Her mahalleye, her sokağa girmiş olan bu tehditte, insanımızın desteğine ihtiyacımız var.” diyerek, Yeşilay neferi olarak herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. “En iyisi bu yola hiç girmemektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut ise, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Derneğin Kastamonu Şubesi'ni ziyaret etti.