Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Gençlere Seslendi

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da Öğrencilerle Buluştu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Trabzon'da düzenlenen "Gönüllülük Faaliyetleri ve Yeşilay" konulu konferansta, bağımlılık ile mücadelenin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Dinç, alkolle başlayan bu mücadelenin artık beş bağımlılık alanına yayıldığını belirtti.

Bağımlılık Sorunu Küresel Bir Mesela

Trabzon Üniversitesi Kariyer Merkezi, Yeşilay Trabzon Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, bağımlılık sorununu yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın büyük bir sorunu olarak tanımladı. Dinç, "Bağımlı gençlerin her zaman yanındayız" diyerek Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde uzmanların ücretsiz yardım sağladığını ifade etti.

Gençlerin Destek Olması Gerekiyor

Dinç, bağımlı olmayan gençlerin yardımını almak istediklerini belirterek, "Etrafınızda bağımlı birisi varsa lütfen bize getirin, o arkadaşları kurtarmak için elimizden geleni yapalım" ifadelerini kullandı. Gençleri Yeşilay gönüllüsü olmaya davet eden Dinç, bağımlılığı toplumdan uzaklaştırmak için birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. "Bağımlılık, bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biridir" dedi.

Yeşilay'ın 106 Yıllık Mücadelesi

Mücadelenin yalnızca alkolle sınırlı kalmadığını, günümüzde madde, kumar, tütün ve internet bağımlılığı gibi birçok alanda faaliyet gösterdiklerini dile getirdi. Dinç, "Memleketimiz birçok zorlukla karşılaştı ama Yeşilay, 105 yıldır hiç kapanmamıştır. Bugün her zamankinden daha çok Yeşilay'a ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Önemli Veriler ve Destek Hizmetleri

Yeşilay, 120 şubede bağımlılıkla mücadele ettiğini, 75 binin üzerinde kişiye ücretsiz terapi hizmeti sunduğunu ve danışmanlık hattını arayan 1 milyon 200 binin üzerinde kişiye yardım sağladığını belirtti.

Programın Sonuçları

Konferans, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve Dr. Öğr. Üyesi Recep Çolak'ın da konuşmaları ile zenginleşti. Program, Rektör Aşıkkutlu'nun Dinç'e plaket ve teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.