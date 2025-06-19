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Yeşilay Genel Başkanı Dinç: 'Tütün Bağımlılığına Karşı Mücadelemiz Sürecek'

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Gümüşhane'de tütün bağımlılığına karşı yürütülen mücadeleyi ve sorunların çözüm yollarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 21:30
Yeşilay Genel Başkanı Dinç: 'Tütün Bağımlılığına Karşı Mücadelemiz Sürecek'

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Tütün Bağımlılığına Karşı Kararlılık Vurgusu Yaptı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Gümüşhane'de yaptığı açıklamada, tütün bağımlılığının yıkıcı etkilerinden insanları korumak için kararlı adımlar atacaklarını ifade etti.

Bağımlılıklarla Mücadele Süreci

Dünya genelinde bağımlılıkla ilgili büyük bir yangın olduğunun altını çizen Dinç, “Bu yangının farkında olarak hiç vakit kaybetmeden birinci önceliğimizi bağımlılıkla mücadele” dedi. Gümüşhane Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, bağımlı bireylerin yalnız bırakılmadan tedavi edilmesi gerektiğine değindi.

YEDAM'ın Sağladığı Ücretsiz Hizmetler

Türkiye genelinde toplam 105 YEDAM'ın hizmet verdiğini belirten Dinç, bu merkezlerde uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı hizmet sunduğunu vurguladı. “Bir kardeşimiz bağımlı olduğunda ya da tanıdığınız biri bağımlıysa hiç tereddüt etmeden buraya gelip hizmet alabilirsiniz.” dedi.

Gümüşhane'nin Tütün Bağımlılığı Sorunu

Dinç, Gümüşhane'nin tütün bağımlılığı açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, “Gümüşhane'yi sağlıklı bir şehir haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tütün Bağımlılığının Ciddi Sonuçları

Tütün bağımlılığına bağlı olarak her yıl Türkiye'de 100 bin insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Dinç, bu rakamın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu durumu engellemek için toplumun çocuklarından gençlerine kadar tütün bağımlılığından korunması gerektiğini belirtti.

Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekti

Dinç, Gümüşhane'de YEDAM'a yapılan başvuruların en çok kumar bağımlılığıyla ilgili olduğunu ve bunun Türkiye genelinde ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Kumar bağımlılığına karşı yerel düzeyde önleme ve rehabilitasyon çalışmaları yapıldığını, devlet ile işbirliği içerisinde yeni düzenlemeler yaratma yönünde adımlar attıklarını ifade etti.

Acil Önlemler Gerekiyor

Kumar bağımlılığı için acil yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Dinç, “Yasal kumar, yasal olmayan kumar aynı potansiyel riski taşıyor.” diyerek tüm bağımlılık türleri ile mücadele edeceklerini açıkladı.

Dinç, etkin çalışmalarını sürdüreceklerini belirtirken, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte makam ziyaretinde bulundu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Gümüşhane Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Gümüşhane Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Gümüşhane Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Gümüşhane Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti.

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