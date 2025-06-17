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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'ten Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılık konusunda toplumun her kesimine sorumluluk alması gerektiği çağrısını yaptı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 11:40
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'ten Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Dinç’ten Topluma Bağımlılıkla Mücadele Çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılık konusunun sadece anne babaların sorumluluğu olmadığını, toplumun da aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, yaz döneminin bağımlılıkla mücadelenin önemi açısından kritik bir dönem olduğunu ifade etti. “Yaz dönemi geliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz eğlenmeye, dinlenmeye ihtiyaçları var ancak bu süreçte bağımlılık ile eğlenceyi birbirine denklemlemek yanlıştır,” diye konuştu.

Dinç, tatil döneminin bağımlılık endüstrisi tarafından istismar edilme riski taşıdığını kaydederek, “Bağımlılık endüstrisi, eğlenceyi ve dinlenmeyi bağımlılıkla yan yana getirmeye çalışıyor. Bu durum, çocuk ve gençler için büyük bir tehdit oluşturuyor,” ifadelerini kullandı.

Erken yaşlarda alkol tüketiminin sağlık problemlerine yol açabileceğini belirten Dinç, “Bu nedenle tatil yörelerinde alkol endüstrisinin çocukları istismar ettiğini görüyoruz. Erken yaşta alkol tüketimi, uzun vadeli hasarlar doğurabiliyor,” dedi.

Toplum Olarak Sorumluluk Almalı

Dinç, bağımlılığın önlenmesi için toplumun her kesiminin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekerek, “Hepimizin geleceğiyle ilgili bir mesele olduğu için sadece anne babaların değil, toplumun da bu konuda duyarlı olması şart,” diye ekledi.

Yaz tatilinin eğlenceli geçirilmesi gerektiğini belirten Dinç, “Bağımlılık eşittir eğlence şeklindeki bir yanılgıyı kabul etmiyoruz. Bu durum, birçok gencimizin hayatını olumsuz etkiliyor,” şeklinde konuştu.

Anne ve Babalar İçin Öneriler

Ailelerin yaz döneminde dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dinç, anne ve babaların çocuklarına doğru rehberlik etmesi, pozitif ilişkiler geliştirmeleri ve olumlu arkadaş çevreleri kurmaları için destek olmaları gerektiğini ifade etti.

Dinç, “Çocuklar, sınırlarını ölçmek isteyebilirler. Bu nedenle sağlıklı sınırlar çizin ve o sınırların dışına çıkmamaları için rehberlik edin,” diyerek anne babaların hassasiyet göstermelerinin önemini vurguladı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, yaz döneminde bağımlılıkla mücadelenin daha büyük önem...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, yaz döneminde bağımlılıkla mücadelenin daha büyük önem kazandığına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

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