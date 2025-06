Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Zonguldak YEDAM'da Önemli Mesajlar Verdi

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Zonguldak YEDAM'da Konuştu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Zonguldak'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaretinin ilk durağı olan Zonguldak Yeşilay Şubesi'nde yapılan çalışmalara dair bilgi alan Dinç, ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)’a geçti.

Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılık İfadesi

Dinç, burada yaptığı konuşmada, "Bir ihtiyaç varsa bu ihtiyaca insanların ulaşması çok önemli. Bu noktada Yeşilay'ın her bir üyesine büyük vazife düşüyor. Hepimiz, çok mukaddes bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılıktan kurtarmak noktasında yaptığımız iş önemli" dedi.

Bağımlılık endüstrisinin büyük bir azimle çalıştığını vurgulayan Dinç, "Her mahalleye, her sokağa girmekteyiz. Bizlerin de aynı azimle her mahalleye girmesi gerekmektedir. Kararlılığımızı artırmalıyız," şeklinde konuştu.

Bağımlılığın Zararları ve Sorunlar

Dinç, bağımlılığın insan hayatına etkilerini sıralayarak, "Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlılıktır. Bağımlı olan kişi düşmanını kendi içine yerleştirmiş demektir. O düşman, kişinin sağlığını, ilişkilerini, zihnini ve işini bozar. Hayatının her alanına zarar verir," dedi.

Yeşilay'ın Misyonu ve Vizyonu

Çalışma prensipleri üzerine de değinen Dinç, "Yeşilay olarak yüzde 100 şuna inanarak çalışıyoruz: Bizim için vatan toprağını savunmak neyse, bu vatanın topraklarındaki çocukları ve gençleri savunmak da odur. Bu vazifeye layık olmak için çok çalışmamız gerekiyor," şeklinde sözlerini tamamladı.

Daha sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret eden Dinç, Yeşilay’ın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bir dizi ziyaret için geldiği Zonguldak'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu. Dinç, burada konuşma yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bir dizi ziyaret için geldiği Zonguldak'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu. Dinç, burada konuşma yaptı.