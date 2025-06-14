DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.079.720,32 0,41%

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Zonguldak YEDAM'da Önemli Mesajlar Verdi

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Zonguldak'ta bağımlılıkla mücadelede herkesin üzerine düşen görevler olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 13:30
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Zonguldak YEDAM'da Önemli Mesajlar Verdi

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Zonguldak YEDAM'da Konuştu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Zonguldak'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaretinin ilk durağı olan Zonguldak Yeşilay Şubesi'nde yapılan çalışmalara dair bilgi alan Dinç, ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)’a geçti.

Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılık İfadesi

Dinç, burada yaptığı konuşmada, "Bir ihtiyaç varsa bu ihtiyaca insanların ulaşması çok önemli. Bu noktada Yeşilay'ın her bir üyesine büyük vazife düşüyor. Hepimiz, çok mukaddes bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılıktan kurtarmak noktasında yaptığımız iş önemli" dedi.

Bağımlılık endüstrisinin büyük bir azimle çalıştığını vurgulayan Dinç, "Her mahalleye, her sokağa girmekteyiz. Bizlerin de aynı azimle her mahalleye girmesi gerekmektedir. Kararlılığımızı artırmalıyız," şeklinde konuştu.

Bağımlılığın Zararları ve Sorunlar

Dinç, bağımlılığın insan hayatına etkilerini sıralayarak, "Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlılıktır. Bağımlı olan kişi düşmanını kendi içine yerleştirmiş demektir. O düşman, kişinin sağlığını, ilişkilerini, zihnini ve işini bozar. Hayatının her alanına zarar verir," dedi.

Yeşilay'ın Misyonu ve Vizyonu

Çalışma prensipleri üzerine de değinen Dinç, "Yeşilay olarak yüzde 100 şuna inanarak çalışıyoruz: Bizim için vatan toprağını savunmak neyse, bu vatanın topraklarındaki çocukları ve gençleri savunmak da odur. Bu vazifeye layık olmak için çok çalışmamız gerekiyor," şeklinde sözlerini tamamladı.

Daha sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret eden Dinç, Yeşilay’ın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bir dizi ziyaret için geldiği Zonguldak'ta Yeşilay Danışmanlık...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bir dizi ziyaret için geldiği Zonguldak'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu. Dinç, burada konuşma yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bir dizi ziyaret için geldiği Zonguldak'ta Yeşilay Danışmanlık...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bir dizi ziyaret için geldiği Zonguldak'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu. Dinç, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
2
TÜRÇEV'den Eko-Okullar Programı'na Yeşil Bayrak Ödülü
3
Esenler'de Kanseri Yenen Selim İçin Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi
4
Gaziantep'te 500 Yıllık Mağara Kafede Ziyaretçi Akını
5
Tekirdağ'da Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Önemli Halkalama Projesi
6
Gaziantep'te Köprüden Düşen Araçta 6 Kişi Yaralandı
7
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi