Yeşilay ile Bağımlılığını Yenen C.K., Yeni Bir Hayata Merhaba Dedi

Çanakkale'de uzun yıllar alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı çeken C.K. (44), Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde yeni bir yaşama adım attı. Küçük yaşlardan itibaren bağımlılıklarla mücadele eden C.K., bağımlılığının getirdiği ruhsal, fiziksel ve ailevi sıkıntılarla baş etmekte zorlandığını belirtti.

C.K., bağımlılığını geride bırakmak için ilk adımı 3 yıl önce hastanelerdeki psikologlara başvurarak attığını ifade etti. Ardından 115 numaralı danışma hattını arayarak YEDAM ile tanıştığını ve burada gördüğü destek sayesinde hayatının seyrinin değiştiğini söyledi.

Son 7,5 aydır alkol ve uyuşturucu kullanmadığını belirten C.K., "YEDAM sayesinde ruh ve zihin hali değiştiren hiçbir maddeyi kullanmıyorum. 24 yıl süren bağımlılığımın ardından durumumu değiştirmek için büyük bir adım attım" dedi.

C.K., Yeşilay ile olan sürecini anlatırken, başlangıçta yaşadığı zorlukları dile getirdi. "YEDAM'a başvurum, 115 numaralı hattı aramamla başladı. Bu süreç içinde duyduğum korkuları ve düşüncelerimi geride bıraktım. Her hafta düzenli olarak psikolog ve sosyal hizmet uzmanımla görüştüm." diye konuştu.

YEDAM'a gelen her bireyin farklı bir yolculuk yaşadığını belirten C.K., "O günden sonra sosyal hizmet uzmanım bana atölye çalışmaları önerdi. Bu çalışmalarda farklı el becerilerimi keşfettim. Şu an özelimde farklı bir el sanatları kursuna devam ediyorum," dedi.

Alkol ve madde bağımlılığının erken yaşlarda başlayan bir sorun olduğunu hatırlatan C.K., bu durumun getirdiği zorluklara dikkat çekti. "Yaşadıklarımı kimseyle paylaşamamanın verdiği ağır yük ile büyümek zorunda kaldım. Ancak YEDAM ile bu yükü hafiflettiğimi hissediyorum," ifadelerini kullandı.

C.K. bağımlılığından kurtulmanın getirdiği mutluluğu da dile getirerek, "Buraya geldiğimde diyalog kuramıyordum. Ancak zamanla psikoloğum ve sosyal hizmet uzmanımla olan iletişimim güçlendi. Bu değişimi hayatımda çok önemli bir yere koyuyorum," şeklinde konuştu.

Çanakkale'de uzun yıllar alkol ve uyuşturucu madde kullanan kişi, bağımlılıktan kurtulmak için aradığı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde hayatına yeni bir sayfa açtı.

Çanakkale'de uzun yıllar alkol ve uyuşturucu madde kullanan kişi, bağımlılıktan kurtulmak için aradığı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde hayatına yeni bir sayfa açtı.