Yeşilay'ın YEDAM Sempozyumu İstanbul'da Başladı: Bağımlılıkla Mücadele İçin Yenilikçi Yaklaşımlar

Yeşilayın YEDAM Sempozyumu İstanbul'da Başladı

Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede güncel yaklaşımları ele almak amacıyla YEDAM Sempozyumu'nu İstanbul'da düzenledi. Şişli'de bir otelde 13 Şubat'a kadar sürecek olan etkinliğe, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in yanı sıra klinik psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve halk sağlığı uzmanları katılıyor.

Bağımlılıkla Mücadelede Yenilikçi Yaklaşımlar

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, sempozyumda yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyada bağımlılıkla ilgili ciddi bir artış olduğunu belirtti. Alkol, sigara, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığı gibi sorunlarla yüz yüze olduklarını ifade eden Dinç, bu bağlamda kimyasal ve davranışsal bağımlılıkların kritik bir tehdide dönüşmekte olduğunu vurguladı.

Dinç, “Hiçbir çocuğumuz ve gencimiz, başından itibaren bağımlılığa bulaşmamış olsun, herhangi bir şekilde bağımlılık yoluna girmemiş olsun istiyoruz. Bu kapsamda önleme programlarımız ve rehabilitasyon çalışmalarımız mevcut.” dedi.

Destek ve Eğitim Programları

Edinilen bilgilere göre, YEDAM'lar aracılığıyla 76 binin üzerinde danışana destek sağladıklarını belirten Dinç, “300 binin üzerinde seans ve aile terapileri gerçekleştirdik. Bağımlı kişi tedavi almak istemiyorsa anne ve babalarına eğitim vererek, bağımlılıkla etkin bir şekilde mücadele ediyoruz.” diye konuştu.

Ailelere Önemli Uyarılar

Dinç, internet ve diğer bağımlılık türlerinde ailelerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizerken, bağımlılıkla ilişkili büyük belirtilerin de fark edilmesi gerektiğini ifade etti. “Bağımlı olduğu madde ya da davranış etrafına kümelenmesi, diğer etkinliklerden zevk almaz hale gelmesi önemlidir. Aile içindeki ilişkilerin bozulması gibi durumlar ise büyük bir sorun olduğunu gösterir.” şeklinde konuştu.

Gelecekteki Hedefler

YEDAM Müdürü Fırat İşler ise YEDAM'ların daha fazla tanıtılması gerektiğini vurguladı. “Büyük şehirlerde yüksek başvurular alıyoruz ancak diğer illerde başvuru sayılarında düşüş mevcut. Bu nedenle halkımıza daha fazla ulaşmak için çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu'na katılarak konuşma yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu'na katılarak konuşma yaptı.