Yeşilay, Osmaniye'de Aileler İçin Dijital Detoks Kampı Düzenledi

Yeşilay'dan Ailelere Yönelik Dijital Detoks Kampı

Yeşilay Osmaniye Şubesi, ailelerin dijital bağımlılıkla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla Dijital Detoks Kampı düzenledi.

Program Detayları

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aslantaş Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe, toplamda 12 aile katıldı. Katılımcılar, bir dizi eğitici ve eğlenceli aktivite ile dolu bir hafta sonu geçirdi.

Eğitici Oyunlar ve Seminerler

Kamp süresince, çocuklar ve ebeveynler için uygun içerikler sunuldu. Eğitici oyunlarla birlikte, doğru beslenme, dijital bağımlılıktan kurtulma yöntemleri ve ev ekonomisi gibi konularda etkinlikler gerçekleştirildi.

Doğa Yürüyüşleri ve Psikolog Seminerleri

Etkinlikler kapsamına dahil edilen doğa yürüyüşünün yanı sıra, psikolog ve sosyologlar tarafından ebeveynlere yönelik eğitim seminerleri de yapıldı. Bu sayede aileler, çocuklarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinme fırsatı buldu.

Yeşilay Osmaniye Şubesince ailelere yönelik "Dijital Detoks Kampı" düzenlendi. Kampta çocuklar ve ebeveynlere yönelik eğitici oyunlar, doğru beslenme, dijital bağımlılıktan kurtulma yöntemleri ve ev ekonomisiyle ilgili etkinlikler düzenlendi.

Yeşilay Osmaniye Şubesince ailelere yönelik "Dijital Detoks Kampı" düzenlendi. Kampta çocuklar ve ebeveynlere yönelik eğitici oyunlar, doğru beslenme, dijital bağımlılıktan kurtulma yöntemleri ve ev ekonomisiyle ilgili etkinlikler düzenlendi.