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Yeşilırmak Nehrinde Boğulma Olayı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için suya giren genç boğuldu. AFAD ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu cansız bedenine ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:22
Yeşilırmak Nehrinde Boğulma Olayı

Serinleme İsteği Facia İle Sonuçlandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, genç bir adam serinlemek amacıyla girdiği Yeşilırmak Nehri'nde boğuldu.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Sinan Öztürk, akrabaları ile birlikte piknik yapmak için Kale köyü yakınlarındaki Yeşilırmak sahiline gitti. Arkadaşları ile birlikte serinlemek için suya giren Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kurtarma Çalışmaları

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tokat'tan gelen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik kapsamlı bir arama çalışması sonrasında Sinan Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı.

Cenaze İşlemleri

Sinan Öztürk'ün cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu. Tokat'tan gelen...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu. Tokat'tan gelen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu. Tokat'tan gelen...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu. Tokat'tan gelen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu. Tokat'tan gelen...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu. Tokat'tan gelen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu. Tokat'tan gelen...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu. Tokat'tan gelen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu. Tokat'tan gelen...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu. Tokat'tan gelen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

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