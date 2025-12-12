Yeşilyurt Belediyesi 27 Taşınmazı Satışa Çıkardı

Yeşilyurt Belediyesi 27 Taşınmazın Satış Sürecini Başlattı

Yetki Devri ve Karar

Yeşilyurt Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve Mullakasım Mahallesi sınırları içinde yer alan 27 adet taşınmazın satış süreci resmen başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 05.11.2025 tarihli ve 406 sayılı kararıyla satış yetkisi Yeşilyurt Belediye Encümenine devredildi.

Tahmini Bedel ve İhale Usulü

Yeşilyurt Belediye Encümeni, 14.10.2025 tarihli ve 1194 sayılı kararı doğrultusunda taşınmazların ada, parsel ve yüzölçümlerine göre tahmini bedellerini tespit etti.

Satış işlemlerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine uygun olarak Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirileceği belirtildi.

İhale Detayları ve Başvuru

İhaleye katılmak isteyen ilgililer, satışa ilişkin tüm detayların yer aldığı idari şartnameyi inceleyebilecek.

Başvurular için ilgililer, Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası üçüncü katındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekiyor.

