Yetim Vakfı'nın Yeni Genel Merkez Binası Resmen Açıldı

Yetim Vakfı'nın Yeni Genel Merkez Binası Açıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Yetim Vakfı yeni genel merkez binasını açılış töreniyle hizmete sundu. Kuruluşun yeniden yapılanması Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü ve Kuveytli bağışçıların destekleriyle gerçekleştirildi.

Törene Yoğun Katılım

Açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, Türkiye ve Kuveyt'in milli marşları çalındı. Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bakanlığın yetimlere yönelik çalışmalarını vurguladı ve bu tür vakıfların toplum için önemine dikkat çekti.

Yetimlerin Yanında Olacak Projeler

Yenigün, "Yetimlere ulaşmak için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz" şeklinde konuşarak, sosyal hizmet desteklerinin Türkiye genelinde sunulduğunu belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, yetimlerin Hz. Peygamber'in emaneti olduğunu ifade ederek, "Bir çocuk bir dilek" projesinin devam edeceğini açıkladı.

Uluslararası Destek ve İş Birliği

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Türkiye dışında da birçok ülkede yetim çocuklara yardım ulaştırdıklarını söyleyerek, yardımcı olmanın önemini vurguladı.

Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü Başkanı Dr. Abdullah Matuk, yeni binanın yetimlerin eğitim ve gelecekleri açısından kritik bir rol oynayacağını belirtti. Törende, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turhan ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da birer teşekkür konuşması yaptılar.

Törende katılımcılar, sembolik olarak kurdele keserek yeni binanın açılışını gerçekleştirildi.

İstanbul Fatih'te, Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü ile Kuveytli bağışçıların desteğiyle yenilenen Yetim Vakfı'nın yeni genel merkez binası törenle açıldı.

İstanbul Fatih'te, Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü ile Kuveytli bağışçıların desteğiyle yenilenen Yetim Vakfı'nın yeni genel merkez binası törenle açıldı.

İstanbul Fatih'te, Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü ile Kuveytli bağışçıların desteğiyle yenilenen Yetim Vakfı'nın yeni genel merkez binası törenle açıldı.