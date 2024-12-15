Yetkisiz Çakar Kullanımına Karşı Sıkı Denetim: 89 Sürücüye İşlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini ve yetkisiz çakar kullanan 89 sürücü hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 5-12 Aralık tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını duyurdu. Bu denetimler neticesinde, mevzuatta izin verilmeyen ışıklı ya da sesli uyarı işareti taşıyan cihazları (çakar) kullanan sürücelerin sayısı 89 olarak belirlendi.

Ayrıca, hız ihlali nedeniyle 112 bin 266, periyodik muayenesi yapılmamış araçlar için 25 bin 417, sürücü belgesiz araç kullananlar için 13 bin 624 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 965 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 459 bin 262 araca ya da sürücüye çeşitli işlemler uygulandı.

Emniyet kemeri kullanımıyla ilgili yapılan denetimlerde ise bu yıl toplam 781 bin 481 işlem gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, emniyet kemerinin kullanımı konusunda önemli bir uyarıda bulundu: "Emniyet kemeri takmak yalnızca sürücülerin değil, tüm yolcuların can güvenliğini sağlamaktadır. Lütfen can güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takmaya özen gösterelim. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."