DOLAR
40,87 0,09%
EURO
47,82 -0,1%
ALTIN
4.385,95 -0,07%
BITCOIN
4.813.128,05 -0,06%

Yıldız Tilbe ve Semicenk Yenikapı'da İstanbul Festivali'ni Coşturdu

Yıldız Tilbe ve Semicenk, Festival Park Yenikapı'da binlerce hayranla buluştu; Tilbe, repertuvarıyla festival katılım rekorunu kırdı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 21:45
Yıldız Tilbe ve Semicenk Yenikapı'da İstanbul Festivali'ni Coşturdu

Yıldız Tilbe ve Semicenk Yenikapı'da sahne aldı

Festival Park Yenikapı'daki konsere binlerce müziksever katıldı. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında konser, Semicenk ile başladı.

Semicenk'in enerjik açılışı

Geniş bir dinleyici kitlesini bir araya getiren Semicenk, sahnede seslendirdiği "Düşer Aklıma" ve "Herkes Gibisin" gibi hit parçalarla izleyicileri coşturdu. Performansı boyunca seyirciden sık sık alkış ve tezahürat aldı.

Yıldız Tilbe gecenin yıldızı oldu

Semicenk'in ardından sahneye çıkan Türk müziğinin "ikonik" ismi Yıldız Tilbe, "Delikanlım", "Vazgeçtim", "El Adamı", "Kandıramazsın Beni" ve "Aşk Laftan Anlamaz ki" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi. Dinleyicilerin de şarkılara eşlik ettiği gecede, Tilbe; kendine has tarzı, dansları ve seyirciyle kurduğu samimi diyaloglarla geceye damgasını vurdu.

Yıldız Tilbe, performansıyla geçen yılki İstanbul Festivali katılımcı rakamlarının üzerine çıkarak kendi rekorunu kırdı. Gece, izleyiciler ve sanatçılar arasında sıcak anlara sahne oldu ve festivalin başarısını pekiştirdi.

İstanbul Festivali kapsamında, Festival Park Yenikapı'da düzenlenen konserde Semicenk ve Yıldız...

İstanbul Festivali kapsamında, Festival Park Yenikapı'da düzenlenen konserde Semicenk ve Yıldız Tilbe sahne aldı.

İstanbul Festivali kapsamında, Festival Park Yenikapı'da düzenlenen konserde Semicenk ve Yıldız...

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'pat pat' ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, 1'i ağır
2
Germencik’te Jandarma'dan İncir ve Zeytin Bahçelerine Hırsızlık Uygulaması
3
Avn: İran'ın veya Başka Bir Ülkenin Lübnan İçişlerine Müdahale Hakkı Yok
4
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
İzmir Ödemiş'te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
7
Mardin Ömerli'de Kaza: Yan Yola Düşen Otomobilde 1 Kişi Öldü, 5 Yaralı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar