Yıldız Tilbe ve Semicenk Yenikapı'da İstanbul Festivali'ni Coşturdu

Yıldız Tilbe ve Semicenk Yenikapı'da sahne aldı

Festival Park Yenikapı'daki konsere binlerce müziksever katıldı. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında konser, Semicenk ile başladı.

Semicenk'in enerjik açılışı

Geniş bir dinleyici kitlesini bir araya getiren Semicenk, sahnede seslendirdiği "Düşer Aklıma" ve "Herkes Gibisin" gibi hit parçalarla izleyicileri coşturdu. Performansı boyunca seyirciden sık sık alkış ve tezahürat aldı.

Yıldız Tilbe gecenin yıldızı oldu

Semicenk'in ardından sahneye çıkan Türk müziğinin "ikonik" ismi Yıldız Tilbe, "Delikanlım", "Vazgeçtim", "El Adamı", "Kandıramazsın Beni" ve "Aşk Laftan Anlamaz ki" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi. Dinleyicilerin de şarkılara eşlik ettiği gecede, Tilbe; kendine has tarzı, dansları ve seyirciyle kurduğu samimi diyaloglarla geceye damgasını vurdu.

Yıldız Tilbe, performansıyla geçen yılki İstanbul Festivali katılımcı rakamlarının üzerine çıkarak kendi rekorunu kırdı. Gece, izleyiciler ve sanatçılar arasında sıcak anlara sahne oldu ve festivalin başarısını pekiştirdi.

