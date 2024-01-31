Yıllarca beklemeye gerek yok! 3 şartı sağlayan anında emeklilik biletini kapacak

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), malulen emekliliğe ayrılan hastalıklar listesini güncelledi. Maluliyet aylığı, bir çalışanın fiziksel veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalık nedeniyle çalışamaması durumunda kullanılan yaşlılık aylığıdır. SGK'ya yapılan bu yükseltme, belirli sağlık sorunları olan kişilere erken emekli olma seçeneği sunuyor.





DETAYLAR NELERDİR?

SGK'nın yaptığı yenilik erken emeklilik adaylarının dikkatini çekti. Malulen emeklilik geçiş koşulları aşağıdaki gibidir:

Sigorta süresi ve Prim ödeme süresi:

Maluliyet aylığının sigortalılık süresi en az 10 yıl olmalıdır. Ayrıca prim süresinin en az 1.800 gün olması gerekmektedir. Bu şartların yerine getirilmesi halinde kişi engelli aylığı alma hakkına sahiptir.

Çalışamama:

Maluliyet aylığının önemli bir koşulu da maluliyetin sigortalının işe başlamasından sonra ortaya çıkmasıdır. Yani bir kişi çalışma hayatına başladıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelirse bu şart karşılanmış demektir.

Engellilik raporu:

Maluliyet aylığı almak isteyenlerin sağlık otoritesinden maluliyet belgesi almaları gerekmektedir. Bu beyan, kişinin çalışma kabiliyetini kaybettiğini ve maluliyet aylığı almaya hak kazandığını gösterir.

HANGİ HASTALIKLAR MALULİYET MAAŞI ALIRLAR?

Nörolojik hastalıklar (MS, ALS, Parkinson hastalığı)

Akıl hastalığı (şizofreni, bipolar bozukluk)

Göz hastalıkları (görmede azalma, körlük)

Kanser

Kalp-damar hastalıkları (kalp yetmezliği, kalp nakli)

Akciğer hastalıkları (KOAH, tüberküloz)

Böbrek hastalığı (böbrek nakli)

Diyabet

Behçet hastalığı

Romatizmal hastalıklar (Bechtereu hastalığı, lupus)

Bulaşıcı hastalık (AIDS)

Listelenen tüm hastalıklar ve detayları hakkında daha fazla bilgi için SGK'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir, Alo 170'i arayabilir veya SGK il/bölge müdürlükleriyle iletişime geçebilirsiniz. Engelli aylığı, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan kişilere maddi destek sağlayarak önemli bir sosyal güvence sağlamaktadır. Bu nedenle bu haklardan yararlanmak isteyenlerin gerekli şartları taşıması oldukça önemlidir.