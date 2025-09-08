Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın İradesiyle Ekonomi Programı Başarıyla Uygulanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yürütülen ekonomi politikalarının uygulama sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Açıklama
"Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz"
Yılmaz'ın vurgusu, hükümetin ekonomi programında kararlılığın ve somut çıktılar elde edildiğinin altını çiziyor. Açıklama, ekonomik politikaların uygulanması ve sonuçlarının birlikte takip edildiğini öne çıkarıyor.