Yılmaz: Erdoğan dünyaca saygın bir lider; Trump görüşmesi verimli

Yılmaz canlı yayında gündemi değerlendirdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün dünyanın en tecrübeli liderleri arasında"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında, dış politika, ekonomi ve iç gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenadaki duruşu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu temasları başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Trump görüşmesi: "Tek kelimeyle söyleyeceksek memnunuz"

Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin soruya Yılmaz, "Tek kelimeyle söyleyeceksek memnunuz. Son derece verimli olumlu bir görüşme olduğunu hem medyaya yansıyan açıklamalardan hem de kurumlarımızın değerlendirmelerinden biliyoruz." yanıtını verdi. Yılmaz, görüşmede bölgesel çatışmalardan küresel düzene, ekonomik ve ticari konulardan savunma sanayisine kadar geniş bir gündemin ele alındığını, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Muhalefete çağrı: Uluslararası alanda destek olun

Yılmaz, muhalefetin görüşme sonrası eleştirilerine tepki göstererek, "Muhalefet olabilirsiniz ama bu ülkenin liderine uluslararası arenada güç vermeniz, destek olmanız lazım. Başkalarının, Türkiye aleyhtarı birtakım çevrelerin söylemlerini iç siyasete taşıyarak bu ülkeye hizmet edemezsiniz." dedi ve milli meselelerde sorumlu bir duruş gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın uluslararası itibarı

Yılmaz, dünyadaki riskli döneme dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün dünyanın en tecrübeli liderleri arasında. Böyle bir lidere özellikle de böyle bir dönemde sahip olduğumuz için bence çok şanslıyız. Nitekim gittiği tüm ortamlarda, uluslararası platformlarda olsun, ikili görüşmelerde olsun ortaya konan saygı, tavır bunun da açık bir göstergesi." ifadelerini kullandı. Ana muhalefete ise beklentisinin daha sorumlu ve yapıcı bir tavır olduğunu söyledi.

F-35 ve F-16 görüşmeleri

ABD ile savunma sanayii konularının olumlu bir atmosferde ele alındığını söyleyen Yılmaz, "Hepsinin pozitif bir atmosferde ele alındığını biliyoruz. Bazı konular başka çalışmalar gerektirebilir, geliştirilmesi gereken hususlar vardır. Önemli olan siyasi iradenin ortaya konmasıdır." diye konuştu. Yılmaz, anlaşmaların her iki ülkenin menfaatine olan alanlarda planlı programlı süreçlerle yapıldığını vurguladı.

BM'de Gazze toplantısı ve Türkiye'nin rolü

New York'taki Gazze konulu BM toplantısına katılım ve Trump ile yan yana fotoğraflara ilişkin Yılmaz, toplantının önemine işaret ederek, Trump'ın toplantı sonrasında yönelttiği açıklamayı aktardı. Yılmaz, "Bu bölgede en güçlü, en etkili lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve en etkili ülke Türkiye Cumhuriyeti devleti." değerlendirmesini yaptı ve Türkiye'nin bölgesel katkısının görüldüğünü söyledi. Ayrıca bu yılki BM Zirvesi'nin adeta Filistin zirvesi olduğunu ve Erdoğan'ın Netanyahu politikalarına karşı güçlü tepki veren liderlerden biri olduğunu belirtti.

Orta Vadeli Program (OVP) revizyonu

OVP'deki güncellemeyi rutin bir uygulama olarak nitelendiren Yılmaz, "Olağanüstü bir şey değil, rutin yaptığımız bir güncelleme. Her yılın eylül ayında bu güncellemeyi yapıyoruz. Geçen bir yıllık süreçteki Türkiye'deki, dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak, büyüme, istihdam, ihracat, turizm, enflasyon, bütün bu rakamlar güncellenmiş oluyor." dedi.

Enflasyon hedefleri

Enflasyonu kabul edilebilir düzeye çekme hedefiyle çalışıldığını söyleyen Yılmaz, son dönemde gıda ve eğitim harcamalarındaki artışlara dikkat çekti ve yıl sonu için tahminin "yüzde 30'lar civarında" olduğunu, 2026 için %20'nin altında, 2027'de ise tek haneli enflasyon beklediklerini ifade etti.

Konut arzı ve kira gelişmeleri

Kira ücretlerinde reel olarak bir aşağı yönlü gidiş olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını belirten Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konut arzına ilişkin hazırlıklarına işaret ederek, demografiye uygun, enerji verimli, afetlere dayanıklı ve maliyeti düşük konut arzının konut ve kira fiyatlarına olumlu etki yapacağını söyledi.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar

CHP içindeki soruşturmaların parti iç meselesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, süreçlerin CHP'lilerce başlatıldığını ve mahkemelerin hukuki çerçevede değerlendirme yaptığını belirterek, "Biz, bu kavganın bir tarafı değiliz." dedi.

Terörsüz Türkiye süreci

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu başarılı bulan Yılmaz, PKK'nın silah bırakma sürecinin sahada teyit edilmesinin önemine dikkat çekti. "Artık silahın gölgesinde olmayan demokratik siyasetin Türkiye'ye hakim olması gerekiyor." Komisyonun, silahların bırakılması ve örgütün feshi sürecine ilişkin hukuki düzenlemeleri Meclis'e sunacağını söyledi ve sürecin sabote edilmesine karşı uyarıda bulundu.

Yeni anayasa çağrısı

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak Yılmaz, "Daha tutarlı, sade ve gelecek odaklı bir anayasa ile Türkiye'ye kavuşturmanın önemine işaret ediyoruz. Meclis çatısı altında bütün partilerin katkısıyla, en geniş mutabakatla Türkiye'nin bunu başarması lazım. Muhalefete de çağrı yapıyoruz, gelin siz de tekliflerinizi, perspektifinizi ortaya koyun." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın açıklamaları Kanal 7 programında gündem başlıklarını kapsamlı şekilde tartışırken, dış politika ve iç ekonomik önceliklerin birbirine bağlı olduğu mesajını tekrarladı ve tüm siyasi aktörlere sorumluluk çağrısında bulundu.