Yılmaz: Manas Tıp Öğrencileri Son 3 Yılı Türkiye'de Okuyacak

Cevdet Yılmaz, Manas'ta başlayan tıp eğitiminin son 3 yılının Türkiye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yapılacağını ve mezunların çift diploma alacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:06
Manas Üniversitesi 30. Yıl Dönümü Konseri'nde önemli eğitim açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan ziyareti kapsamında Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile birlikte Toktugul Satılganov Devlet Filarmoni Orkestra Binası'ndaki Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) 30. Yıl Dönümü Konserine katıldı.

Konser öncesinde yaptığı konuşmada Yılmaz, Türkistan'ın kadim milletlerinden kardeş Kırgız halkı ile ortak din, kültür, inanç ve medeniyete sahip olunduğunu belirterek, Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Bişkek'te büyükelçilik açan ilk ülke olma gururunu her zaman taşıyacaklarını ifade etti.

Yılmaz, eğitimin iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesinde kilit rol oynadığını vurgulayarak Manas Üniversitesi'nin bölgeden ve Türk dünyasından öğrenci kabul ettiğini ve ön lisans, lisans ile lisansüstü düzeylerde eğitim verdiğini söyledi. 30. yıl armağanı olarak tıp fakültesine öğrenci almaya başladıklarını bildiren Yılmaz, hazırlık ve ilk üç yılın Manas'ta, tıbbın son üç yılının ise Türkiye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde tamamlanacağını açıkladı.

Yılmaz'ın açıklamasına göre, Manas Tıp Fakültesi mezunları hem Manas Üniversitesi diploması hem de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi diploması alacaklar. Yılmaz, bu gelişmeyi hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle karşıladı.

Ayrıca Yılmaz, Manas Üniversitesi'nin üç yıldır üst üste dünyanın en başarılı 1000 yükseköğrenim kurumu arasında yer aldığını belirterek, bu başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle Sadece Kırgızistan ve Türkiye için değil tüm Türk dünyası için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Konuşmasını, üniversiteden dünya dillerine çevrilen eserleriyle tanınan Cengiz Aytmatov, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanı olan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar gibi başarılı kariyerlere imza atacak öğrencilerin çıkacağına inandığını belirterek sonlandırdı.

