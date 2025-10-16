Yılmaz Tunç Bükreş'te: Türk Şehitliği, Büyükelçilik ve Maarif Okulu Ziyareti

Resmi temaslar ve anma programı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya ziyareti kapsamında Bükreş'te bir dizi resmi ziyarette bulundu.

Programın ilk bölümünde Tunç, Romanya Adalet Bakanı Radu Marinescu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Tunç, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti.

Ziyaretçi defterine şunları yazdı: "Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber. Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmayı Rabb'im bizlere nasip etsin. Ruhları şad olsun."

Daha sonra Tunç, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğine geçerek Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan ile bir araya geldi. Büyükelçiliğin ülkede yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alan Tunç, Altan ve büyükelçilik çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Program, Tunç'un son durağı olan Bükreş Uluslararası Maarif Okulu ziyaretinin ardından devam etti. Bakan burada okul yönetimi ve öğrencilerle sohbet etti.

