Yılmaz Tunç Hakkari'de: Terörsüz Türkiye ile İstihdam ve Turizm Hedefi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari'de AK Parti İl Başkanlığınca Hakkari Evi'nde düzenlenen Kadın ve Gençlik Buluşması programına katıldı ve kadın ile gençlerin sorularını yanıtladı.

Huzur, yatırım ve istihdam vurgusu

Bakan Tunç, kentteki istihdam sorununa yönelik adımları değerlendirirken, AK Parti Hakkari İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla salondakilere hitap ettiğini aktardı. Tunç, hizmet ve yatırım çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini belirterek, bölgeye ilişkin şu tespitte bulundu:

'Buralarda iş imkanlarının artmamasını isteyenler maalesef 41 yıldan bu yana terör belasıyla bölgenin mağdur edilmesine yol açtılar. Şimdi o sıkıntılardan kurtuldukça bu bölgelerde yeni istihdam alanları oluşmaya devam edecek. Turizm gelişecek. Geçmişte o dağlarda petrol yok muydu? Vardı. Gabar'da petrol yok muydu? Ama çıkarılmıyordu çünkü başka problemler vardı. Bakın Sümbül Dağı'nın eteğindeyiz. Manzara ne güzel değil mi? Şu güzellikleri yaşamak, bu huzuru kalıcı hale getirmek ve çocuklarımıza daha güvenli bir gelecek kurmak varken maalesef 41 yıldır enerjimizi tükettik. Araya fitne sokuldu. Bin yıllık kardeşiz. Bu topraklara beraber geldik. Beraber burada güçlüklere katlandık. Kurtuluş Savaşı'nı hep birlikte verdik.'

Bu kararlılık var. Tunç, huzur ve birlik beraberlik sağlandıkça istihdam, turizm ve diğer yatırımların hızla artacağını kaydetti.

Terörsüz Türkiye ve kalıcı güvenlik

Bakan, 'Terörsüz Türkiye süreci'ni başlık olarak ele alarak devletin tüm kurumları, ilgili bakanlıklar, istihbarat teşkilatı, siyasi partiler ve TBMM'nin çalışmalarıyla bu huzurun kalıcı hale getirileceğini söyledi. Tunç, terörün bölgeye verdiği zararları anlatarak, 'Buralarda şantiyeler basıldı. Öğretmenler, sağlık memurları şehit edildi. Bu bölgenin o pırıl pırıl çocukları kandırıldı, dağa kaçırıldı' değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasında ayrıca, son 23 yıldan beri Cumhurbaşkanı ve hükümetin bölge yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Tunç, 'Bundan sonra inşallah buralarda huzur hakim oldukça, birlik beraberlik daha da güçlendikçe istihdam ortamı da, turizm yatırımları da, diğer her alanda bu bölgenin gelişmesi, kalkınması hızlanacak' ifadelerini kullandı.

Aile hukuku reformu ve boşanma davaları

Tunç, aile hukuku konusundaki sorunları çözmeyi hedefleyen bir yargı paketi taslağının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Özellikle boşanma davalarının uzun sürmesinin kadınların mağduriyetine yol açtığını belirten Tunç, şu noktaları paylaştı:

'Boşanma davalarının daha çabuk sonuçlandırılması, maddi ve manevi tazminat davalarının ve nafaka davalarının da ayrı şekilde yürütülmesi. Bu boşanma davası sürerken kadının korunması, onun barınma imkanının sağlanması ihtiyacı varsa, bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da çalışmalar yapıyor. Zaten aile hukuku ile ilgili paketi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber karar verip meclise takdirlerini arz edeceğiz.'

Program katılımcıları

Programa Adalet Bakan Yardımcıları Ramazan Can ve Mehmet Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Rızgar Özdemir ile partililer katıldı. Etkinlikte dengbejlerin Kürtçe şarkılar seslendirmesi de yer aldı.

