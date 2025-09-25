Yılmaz Tunç'tan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda Muhalefet ve Yargı Eleştirisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında konuştu. Etkinlik, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı'nda Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, milletvekilleri, ilçe teşkilatı ve partililerle bir araya gelindiği bir ortamda gerçekleşti.

Program ve parti çalışmaları

Tunç, Meclis'in yaz tatiline girmesinin ardından AK Partili milletvekillerin yaz boyunca Türkiye genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü, bugün ise parti teşkilatının İstanbul'daki ilçe buluşmalarıyla saha ziyaretlerine devam ettiğini aktardı.

"AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi milletimiz kurdu, milletimiz iktidarda tutmaya devam ediyor." Tunç, 23 yıldır iktidarda olduklarını vurgulayarak, "23 yıldır milletimiz AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmedi, Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmiyor." dedi.

Filistin vurgusu ve uluslararası hukuk eleştirisi

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına atıfta bulunarak Erdoğan'ın "Dünyaya hakkaniyet, adalet lazım" sözünü anımsattı ve Filistin davasını savundu. Tunç, uluslararası sistemin ve hukukun yetersizliğine dikkat çekti.

"100 yıldan bu yana BM'nin hiçbir kararına uymayan, sürekli işgal politikası izleyen, Filistinlileri yerlerinden, yurtlarından etmek için sürekli topraklarını işgal eden, 7 Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca soykırım suçu işleyen bir devlet var ortada." Bakan Tunç, bu yapıyı "adeta terör, soykırım suçu işleyen bir yapı" olarak nitelendirdi.

Yargı, muhalefet ve anayasa çağrısı

Bakan Tunç, muhalefetin iç tartışmaları ve yargıya başvurularla ilgili eleştirilerini şöyle dile getirdi: "Muhalefetin kendi içlerindeki tartışmaları, yargıya başvurmalar, bu davaları sanki AK Parti ortaya koymuş gibi yansıtmaya çalışmalar, yargıya yönelik haksız eleştiriler, hakaretler, hatta tehditler... Bunlar milletimizin gözleri önünde gerçekleşiyor."

Tunç, eleştirilerin arka planında yargının vesayetçi ruhtan arındırılmış olmasının bulunduğunu belirterek, teröristten yolsuzluğa kadar hesap sorulmasının hazmedilemediğini söyledi. Anayasa konusunda ise "Bu ülkenin darbe anayasasıyla yönetilmemesi lazım." ifadelerini kullandı ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, milletin temsilcileri tarafından hazırlanacak, millet tarafından onaylanacak demokratik ve katılımcı bir anayasa çağrısı yaptı.

Terörle mücadele, ekonomi ve gelecek hedefleri

Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasını Terörsüz Türkiye ile yapacağız" diyerek terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı ve çocukların, gençlerin huzurlu bir Türkiye'de yaşamalarını arzu ettiklerini ifade etti.

Ayrıca depremler, savaşlar, pandemi ve küresel krizlerin etkisiyle azalan alım gücünü iki yılda telafi etme hedefini belirtti ve eser siyasetiyle yollarına devam edeceklerini söyledi. Tunç, muhalefetin karalama ve hakaret siyasetinin millet tarafından tasvip edilmediğini de sözlerine ekledi.

Program sonrası ziyaretler

Konuşmasının ardından Bakan Tunç, Bağcılar'da bir dizi ziyarette bulunmak üzere ilçe başkanlığından ayrıldı.

