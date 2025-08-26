DOLAR
YKS 2025: Trakya Üniversitesi'nin Tüm Bölümleri %100 Doldu

Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına göre ön lisans ve lisans programlarının yüzde 100 dolduğunu; sağlık bölümlerinin yüzde 110-115 oranında dolduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:06
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Hatipler, üniversitenin tüm bölümlerinin doluluk oranlarına dair önemli veriler verdi.

YKS sonuçları ve doluluk oranları

Hatipler, üniversitedeki ön lisans ve lisans programlarının yüzde 100 dolu olduğunu belirtti. Özellikle Tıp Fakültesi başta olmak üzere sağlık alanındaki bölümlerin ise yüzde 110 ve yüzde 115 doluluğa ulaştığını aktardı.

Rektör, bu artışın sebeplerine değinerek şu ifadeyi kullandı: "Bu oran şöyle yükseliyor. Uluslararası öğrencilerle bu kontenjana artılar ilave ediyoruz."

Öğrenci sayısı, birimler ve hizmetler

Hatipler, bu yıl üniversiteye 7 bin 600 öğrencinin kaydolacağını ve üniversitenin toplam öğrenci sayısının 43 bine ulaştığını söyledi. Ayrıca üniversitede 14 fakülte, 5 enstitü, 4 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar ve 38 araştırma ve uygulama merkezi bulunduğunu kaydetti.

Hatipler, Balkan Kongre Merkezi Senato salonunda göreve gelişinin birinci yılı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek dijitalleşme ve yapay zeka, kalite ve akreditasyon, yeni açılan ve dönüşen bölümler, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, yapı ve onarım ile hastane hizmetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Rektörün değerlendirmesi ve ekip

Üniversitede okuyacak öğrencilerin kendilerini evlerinde gibi hissetmesi için akademik ve teknik personelin fedakarca çalıştığını vurgulayan Hatipler, bilime ve eğitime katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ da yer aldı.

