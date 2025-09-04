YKS'de 24 bin 868 özel kontenjandan 19 bin 6'sı dolduruldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirmelerinde, şehit ve gazi yakını, gazi, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan 24 bin 868 özel kontenjanın 19 bin 6'sına yerleştirme yapıldı. Henüz dolmayan 5 bin 862 kontenjan için ek yerleştirme başvuruları açılacak.

Depremzede kontenjanlarında doluluk

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle 2023'te uygulamaya konulan depremzede kontenjanları kapsamında, bu yıl 8 bin 726 depremzede aday yükseköğretim programlarına yerleşti. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ikamet eden veya bu illerde ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adayların faydalanabildiği toplam 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95'i doldu.

Şehit ve gazi yakınları ile gazi adaylarına ayrılan kontenjan

Şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazi adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının 971'ine yerleştirme yapıldı; kontenjandaki doluluk oranı yüzde 24 oldu.

34 yaş üstü kadınlara yönelik kontenjanlar

Daha önce yükseköğretim imkanlarından yararlanamamış 34 yaş üstü kadınlara 2025-YKS'de ayrılan 11 bin 682 ek kontenjandan 9 bin 309 kadın aday yararlanarak üniversiteli olmaya hak kazandı. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı yüzde 80 olarak kaydedildi.

Ayrıca, 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjan kapsamında 2023'te ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler yükseköğretim yolculuklarını tamamladı; ön lisans programını bitiren 1557 kadın öğrenci bu yıl mezun oldu.

YÖK değerlendirmesi ve ek yerleştirme süreci

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklamasında, toplam 24 bin 868 ek kontenjandan 19 bin 6'sına yerleştirme yapıldığı, henüz dolmayan 5 bin 862 kontenjan için ek yerleştirme sürecinin işletileceği belirtildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapılan düzenlemelerin yükseköğretimde kapsayıcılığı ve toplumsal katılımı güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, bu kontenjanların dezavantajlı adayların yükseköğretime erişimini kolaylaştırdığını ifade etti. Özvar, genel kontenjan ve özel kontenjan sıralamalarının ayrı yapıldığını, yerleşen adayların kendi kategorileri içinde değerlendirildiğini ve bu uygulamanın hak kaybı veya eşitsizlik yaratmadığını belirtti. Ayrıca, şehit yakınları ve gazilere ayrılan kontenjanların şükran ifadesi mahiyetinde olduğunu; 34 yaş üstü kadınlara yönelik kontenjanların ise fırsat eşitliğini genişletmeyi amaçladığını söyledi.