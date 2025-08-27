YKS'de Dereceye Giren 33 öğrenci İstanbul Medipol Üniversitesi'ne Yerleşti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) farklı puan türlerinde dereceye giren 33 öğrenci İstanbul Medipol Üniversitesine yerleşti. Kavacık Güney Kampüs'te düzenlenen programa, üniversitenin çeşitli bölümlerine yerleşen 33 öğrenci ile öğretim üyeleri katıldı.

Program ve Öğrencilerin Hazırlık Süreci

Programda, YKS'de ilk onda yer alan 5, ilk yüzde bulunan 28 öğrenci sınava nasıl hazırlandığını anlattı. Öğrenciler, çalışma stratejileri ve motivasyon kaynaklarını paylaşarak hem başarılarını hem de tavsiyelerini aktardı.

Rektörün Açıklamaları

Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk programda yaptığı konuşmada, kurulduğu günden itibaren eğitimde ve araştırmada Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bunu hedeflerken eğitimi ve araştırmayı ayrı değil, birbirlerini destekleyen unsurlar olarak gördük. Bugün geldiğimiz noktada 12 fakülte, yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 5 enstitüde 200'ün üzerinde programla eğitim veriyoruz." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Güntürk büyümeyi kaliteden ödün vermeden gerçekleştirdiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok programımız bağımsız kuruluşlar tarafından akredite edilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl süreyle Kurumsal Akreditasyon ile ödüllendirildik. Üniversitemiz dünyanın saygın derecelendirme listelerinde yer alıyor. Bundan sonra da sıralamalarda yükselerek dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Pek çok öğrencimiz Amerika, Avrupa ve Japonya'da yüksek ihtisaslarını sürdürüyor. Medipol'ün hedeflerinden biri olan bilim insanı yetiştirme hedefini gerçekleştiriyorlar. Tüm öğrencilerimizi kariyer yolculuklarında destekliyor, onların yanında oluyoruz."

Başarılı Öğrenciler ve Mesajları

YKS sayısal puan türünde Türkiye ikincisi olan Zeynep Civelek ve 38'inci olan Muhammed Enes Ayver, üniversitenin Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleşti.

Zeynep Civelek: "Orada iki rakamını gördüğümde hissettiklerimi tarif etmem çok mümkün değil. Arkadaşımla beraberdim öğrendiğimde."

Civelek, YKS'ye hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Sınava hazırlandığım süreç boyunca, annem ve babamla beraber bilgisayar başında puanımı öğrenip beraber mutlu olduğumuz günü hayal etmiştim. Çok güzel bir derece elde ettim. Bence herkesin, 'Bunun için çalışıyorum' diyebileceği bir hedef belirlemesi lazım. Bu bir sıralama veya bir üniversite olabilir." ifadelerini kullandı.

Muhammed Enes Ayver: "Herkes kendi memleketinden bahsetti ama ben evrensel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde Ukrayna'da, Filistin'de ve Afrika'da savaşlar süregeliyor. Masum insanlar katlediliyor. Üst nesillere bırakılan kötü bir dünya var. Bizler o dünyayı değiştireceğiz."

Yeni Program: Yapay Zeka Mühendisliği

Öte yandan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yeni açılan Yapay Zeka Mühendisliği programı da ilk 337'den tercih alan program oldu. Üniversite, bu alanda da nitelikli öğrenciler yetiştirerek akademik çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Program katılımcıları ve öğretim üyeleri, gençlerin başarılarını kutlarken üniversitenin eğitim ve araştırma hedeflerine yönelik kararlılığını bir kez daha vurguladı.

